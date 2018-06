Usmějte se a řekněte sýýýr!

JÍDLOZeptejte se svých kamarádů, kterou potravinu jako jedinou by si vzali s sebou na opuštěné místo. Většina by se pravděpodobně rozhodla pro čokoládu, ale někteří by si vybrali sýr. Toho, kdo by si do tlumoku přibalil ostrý štiplavý ovčí sýr z rumunských Karpat nebo ze střední Itálie, považujte za výjimečného znalce života, a tudíž nejlepšího přítele.Nikdo doopravdy neví, kdy a kde byl ovčí sýr vyroben poprvé. Dá se však předpokládat, že spatřil světlo světa brzy poté, co se domestikovaná zvířata začala chovat na mléko. A jelikož jako první zdomácněla ovce, a to již před dvanácti tisíci lety, můžeme ovčí sýr považovat za sýrového doyena. Přestože se tvrdí, že na žádném jiném zvířeti se neprojevil negativní vliv domestikace tak pronikavě jako na ovci, zvláště pokud jde o její duševní schopnosti, nic to nemění na skutečnosti, že nám vedle teplé vlny poskytuje mléko na jeden z nejaromatičtějších sýrů. Judy Ridgwayová, britská autorka knih s kulinářskou tematikou, ilustruje rozdíly mezi kravským, ovčím a kozím sýrem na příkladu slavného španělského sýra Cabrales. Tento nesmírně osobitý sýr s plísní uvnitř se vyrábí z nepasterovaného kozího, ovčího a kravského mléka. Kravské mléko podle ní sýr okyseluje, kozí mu dodává pikantní chuť, ale ovčí mléko je příčinou jeho výrazného aromatu a máslové konzistence. V posledních patnácti letech zažívá celá Evropa renesanci ovčích a jim příbuzných kozích sýrů. Za jejich vzrůstající oblibou však nestojí sentimentální touha po návratu na venkov, ale čistě zdravotní důvody. U mnoha lidí pojídání sýra vyvolává migrénu, podle lékařů tu zřejmě hraje roli látka zvaná tyramin. Ta vyvolává nervové a cévní změny v mozku. Nejvyšší obsah tyraminu mají kravské sýry s modrým žilkováním, například česká niva, anglický stilton či italská gorgonzola. Vhodný není ani zralý čedar a parmezán. Naopak u nezrajících sýrů, jako je žervé, tvaroh a čerstvý ovčí nebo kozí sýr, je pravděpodobnost migrény mnohem menší. Nabídka sýrů na evropském trhu se naštěstí rozrostla, neboť množství malých rodinných farem a mlékáren začalo zpracovávat kozí a ovčí mléko na nové druhy sýrů. Přesto evropský trh především s ovčími sýry nelze považovat za nasycený. Tak jako před několika staletími brázdili Evropu prospektoři, kteří hledali nová naleziště zlata, stříbra, železa, cínu a mědi, lze dnes potkat zvláště v rumunských a bulharských horách novodobé hledače nových druhů sýrů. Bizarní scény zažívají horští bačové či nížinní pastevci ovcí a koz, když k nim na salaš zavítá delegace francouzských a britských znalců sýra v naleštěných střevících v očekávání objevení nového, západoevropským jazýčkům neznámého sýra. Přírodní podmínky jsou totiž v Rumunsku a Bulharsku tak různorodé, že škála vyráběných sýrů by v budoucnu mohla soupeřit i se samou Francií. Na vysoko -položených karpatských pastvinách se vyrábí typicky horský sýr, zatímco nížiny a bažiny na jihu nabízejí ideální podnebí pro buvoly, jejichž mléko by se mohlo používat pro výrobu sýru mozzarella. Obchodníci se sýrem jsou si dobře vědomi, že na východě Evropy se navzdory rozvoji velkovýroby udržely i tradiční metody přípravy kvalitních sýrů a je jen otázkou času, než se z nějakého zdejšího regionálního produktu stane mezinárodní gourmetská hvězda.