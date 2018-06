Usher dal kopačky nudné Campbellové

Romance mezi Usherem a Naomi se rozehrála na udělování hudebních cen při výročním ceremoniálu Billboard Music Awards, kdy si oblíbený hudebník odnesl jedenáct ocenění a britská topmodelka ho doprovázela.

Zatímco tehdy byla jeho ozdobou velmi ráda, dnes si na svůj úděl poutače pozornosti velice stěžuje. Usher podle ní těžil z jejich lásky více publicity než ona sama.

"Usherův tým ho pořád moc hlídá a nutil Naomi, aby se chovala určitým způsobem a dělala to, co jí řeknou. Včetně toho, aby ho doprovázela na každém červeném koberci a objevovala se s ním na každé fotce. Lezlo jí to krkem," nechala se slyšet osoba z modelčina okolí.

"Usher je rozzuřený. Naomi hned všem dokola vykládala, že ji neustále do něčeho nutil, tedy jak se má oblékat, jak se má chovat na veřejnosti, když jsou spolu. Ale je to nesmysl. Usher je pevný charakter a rozhodně by nedopustil nějaké nedorozumění. Zní to prostě jako kyselé hrozny. Ve skutečnosti se Usher začal s Naomi nudit a ona byla hotová z toho, že jí neodpovídal na každý telefonát," uvedl naopak v listu Daily Mirror zpěvákův kamarád.