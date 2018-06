S přítelkyní se nerozejde, říká Boltova sestra po jeho úletech v Riu

„Jsem si jistá, že Kasi si na to teď zvykne. Budou se objevovat fotky jako tyto. Lidé se s ním pořád chtějí fotit a on vždy souhlasí. Je zvyklá, že je známá osoba,“ cituje Christine list Daily Mail.

„Nemyslím si, že se něco stalo mezi ním a tou brazilskou dívkou. Viděla jsem ty fotky a nevypadalo to, že by s ní něco dělal. Na fotkách je mladá dívka. Vím, že se Kasi bude zlobit. Ale promluví si o tom a vyřeší to.“

Bolt s přítelkyní Kasi chodí více než dva roky, ale o víkendu si v Riu užíval na diskotéce. Poté skončil v posteli se studentkou Jady Duarte (20), která se společnými fotkami s olympionikem pochlubila na internetu (více zde).

„Usain neuznává nevěru. Když spolu mluvíme, zdá se, že je proti tomu. Pokud vím, nikdy to neudělal. Když byl mnohem mladší, koukal po holkách, ale od doby, co je s Kasi, nic takového by neudělal. Nepodvádí. Rodiče ho vychovali, aby nedělal takové věci. Vyrůstal v křesťanské rodině a jeho matka takový životní styl neuznává, takže si nemyslím, že by vůbec někdy podváděl,“ říká Christine.

Kasi Bennettová

Boltova sestra je také přesvědčená, že mladá Brazilka, která má dvě děti s bývalým drogovým bossem, jehož policie letos v březnu zastřelila, zveřejnění fotek se sprintérem plánovala. „Kasi určitě nevadí fotky z party. Za snímky s tou dívkou by se Usain měl omluvit,“ dodala jeho sestra.

Brazilka Jady Duarte, která se s olympionikem vyfotila, říká, že je jí publicita nepříjemná. „Je to velmi negativní. Nikdy jsem nechtěla být slavná, umírám od hanby,“ přiznala. Už předtím prohlásila, že si nebyla vědomá, že si užívá se slavným sportovcem.