USA: Svobodní lidé, především ženy, odmítají manželství

16:07 , aktualizováno 16:07

Asi 75 procent svobodných Američanů doufá, že jednou najde spřízněnou duši, kterou si vezme, ale 64 procent není připraveno oženit se, pokud nenajdou skutečně ideálního partnera. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnil v nejnovějším vydání časopis Time. Ženy jsou náročnější než muži: jen 34 procent svobodných žen by se provdalo za muže, který neodpovídá všem jejich kritériím, oproti 41 procentům mužů. Podle 35 procent svobodných mužů se ženy staly až příliš opatrné, co se týče výběru partnera.