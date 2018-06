Uršula Kluková sní o vlastní věštírně

Uršula Kluková má v oblasti věštěckých věd velkolepé plány. Tento rok chce dál rozšířit své znalosti v oboru a založit vlastní věšteckou živnost.

"Zkoušky z vykládání karet jsou velmi náročné. Spočívají v tom, že musíte umět vyložit karty lidem, které učitel při závěrečné zkoušce shromáždí. Teď už se vykládáním karet můžu živit a chtěla bych mít v Praze vlastní věštírnu. Přemýšlím ještě o tom, že se nyní budu učit věštit z ruky a také numerologii. To jsou totiž obory, které s vykládáním karet úzce souvisí," říká herečka.



K Novému roku potkala Klukovou nepříjemnost. Po čtyřech letech musela odejít z Prozatimního divadla Františka Ringo Čecha.

"Bylo to zvláštní. František mě vyhodil a oznámil mi to přes bulvární deník. Mrzí mě to, protože jsem jeho divadlo měla velmi ráda. Jsme ale dospělí lidé a každý z nás musí vědět co dělá. Budoucnosti se ale nebojím. Hostuji teď v Rokoku, kde mám nastudovány dvě role," dodala s úsměvem herečka.