Urbanová si pořídila dalšího papouška, učí ho zpívat

Pro chov je ovšem známá pěvkyně nemá. "Správný chovatel by o nich asi řekl, že jsou to takoví ti zničení papoušci, protože mluví i zpívají. K chovu se tedy moc nehodí," míní Urbanová. Když si sama začne doma zpívat, okamžitě se přidává jeden a teď už i druhý. Oba ale zpívají hodně mizerně.

"Jsou to hrozné zvuky, strašlivé skřeky. Původně jsem si myslela, že ten jeden špatně slyší, ale když podobně spustil i ten druhý, už to bylo podezřelé. Tohle snad ode mne neslyší," říká s úsměvem Urbanová. Jinak jsou to prý neskuteční kamarádi a komici a pěvkyni zabírají hodně volného času.

Teď se před nimi učí texty k turné s Karlem Gottem, na které vyjede v říjnu, a sice po dvanácti letech. A protože bude zpívat také anglicky, pilně studuje jazyk a najala si k tomu dokonce učitele, dá se předpokládat, že vnímaví a učenliví papoušci budou za pár dní ovládat pár anglických slovíček.

Karel Gott a Eva Urbanová

Před turné s Gottem má prý Urbanová trému. Je totiž stejně jako on velmi zodpovědná a chce vždy předvést stoprocentní výkon. Nápadu uskutečnit turné předcházely velké přípravy, série devíti koncertů v osmi městech bude totiž plná překvapení.

Během dvou a půl hodinového koncertního vystoupení se oba zpěváci spravedlivě podělí o mikrofon a zazní i společné duety. "Ale musím upozornit, že nebudu zpívat žádné operní árie. Troufám si říct, že společně budeme doslova šokovat," míní Urbanová. Výběr repertoáru bude prý tím největším překvapením, bude neočekávatelný a nikdo ho nemůže ani tušit.

"S hrdostí se postavím vedle světově uznávané operní divy, abych trošku ukázal, na čem mně záleží na takovém turné. A také že můžu a smím zkusit si s ní něco jiného, než obvykle dělám. Je důležité, aby diváci věděli, na co jdou, co se ten večer bude zpívat. Vymysleli jsme to společně s Evou a bude to opravdu velmi zajímavé," uzavírá Gott.