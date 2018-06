Urbanová má nového „chlapa“, každé ráno jí říká miláčku

Navíc se nehne z domu, nechodí do hospody ani na fotbal a trpělivě čeká doma, než se jeho panička vrátí ze svých štací. Ta se vůbec nebojí, že by jí někdy utekl. Má ho zavřeného pěkně v kleci, je to totiž papoušek.



Eva Urbanová

"Jmenuje se Pepíček a je to nový člen naší rodiny. Kdybych o něm mohla mluvit jako o člověku, řekla bych, že pusu nezavře. Takhle musím říct, že zobák nezavře. A jeho první slovo? To byl pozdrav ´ahoj´."

Spolu s ním a svou maminkou oslaví operní pěvkyně také letošní Vánoce. Po nabitém roce se těší na klid a pohodu u televize a dobrého jídla. Sledovat bude také silvestrovský program.

"Letos na Silvestra nezpívám, tak budu mít čas podívat se i na televizi," uzavírá.