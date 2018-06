Urbánek ze Support Lesbiens: Znám to šílenství, když umírá blízký člověk

„Chápu, co se odehrává v mysli těch příbuzných. To je veliké šílenství, když vidíš, že ti někdo blízký umírá a ty mu nedokážeš pomoct,“ popsal Urbánek.

Před deseti lety pochoval matku, která měla poruchu krvetvorby. „Leukémie je záludná v tom, že člověk, který je postižen, nemusí cítit žádné příznaky. Připadá si zdravý a najednou přijde doktor a řekne: Ty máš před sebou rok života. To je strašná psychická nálož. To si nikdo nedokáže představit. Já jsem si připadal, že je to zlý sen nebo špatný film, ale bohužel to byla realita,“ vzpomíná zpěvák.

Už tehdy se přihlásil do registru dárců. „Jenže tenkrát jsem se přihlásil přes internet a byl jsem v takové agónii, že jsem to nedotáhl do konce. Takže jsem rád, že to stihnu a doufám, že budu nápomocen někomu zachránit život,“ říká Urbánek, kterému bude 35 let a má tak poslední možnost vstoupit do Českého registru dárců krvetvorných buněk.

Přiměl k tomu i další členy kapely Support Lesbiens, ačkoli to pro ně nebude právě snadné. Musí totiž udržovat zdravější životní styl. „Na člověka to klade nároky v té připravenosti, ve stylu života, protože se kdykoli z tebe může ten dárce stát,“ vysvětluje Urbánek.

Přesto do toho šla většina kapely až na členy starší 35 let. Ti aspoň pomohli písní Skořicová, kterou natočili spolu s herečkou Ivou Pazderkovou. Právě fanoušci Support Lesbiens jsou totiž pro vstup do registru v ideálním věku.