Urbánková zhubla za rok 25 kilo

Má prý doma už řadu let hezký kalhotový kostým a taky krásné letní šaty. „Tak snad bych se do nich v létě mohla dostat,“ přemítá a věří, že to dokáže.

„Důležité je rozhodnutí. To, jak o tom přemýšlíte. Já to nedělala ani kvůli roli, ani kvůli chlapovi, ale kvůli sobě,“ vzpomíná na začátky.

Nejdůležitější prý bylo, že potkala Víta Chaloupku: „Nebral si žádné servítky a rovnou mi řekl, že vypadám jako kredenc a že bych s tím měla něco dělat.“

Chaloupka ji odvedl do posilovny a vypracoval pro ni speciální jídelníček. Zpočátku s sebou všude vozila krabičky s jídlem, dnes už je nepotřebuje. „Nejdůležitější bylo vydržet prvního půl roku, než mozek začal tu životní změnu akceptovat. Teď už to jsou automatismy, nemusím nad tím přemýšlet. Funguji jako Pavlovův pes. Vím, co, kdy a kde sníst,“ říká.

Za celý rok zhřešila jenom jednou, když dostala neodolatelnou chuť na větrník se šlehačkou. Udělalo se jí však po něm špatně. Tělo přivyklé zdravé stravě ho odmítlo přijmout. „Ty chutě se vracejí, to si nebudeme nalhávat, ale když to na mě přijde, tak si vzpomenu, jak mi tenkrát bylo zle, a vezmu si raději ovoce. Anebo, a to je vůbec nejlepší, jdu něco dělat. Protože jak říkal Winston Churchill: Na vyřešení všech problémů je práce lepší než whisky - a u mě tedy než větrník.“

Protože nikdy nepila, nebyl pro ni problém zříci se naprosto alkoholických nápojů, cigaret se vzdala už před patnácti lety. Udělala to ze dne na den. „Zkoušela jsem to jako každý kuřák mockrát, ale nešlo mi to. Probouzela jsem se s rukou na puse, jako že kouřím, a za tři dny jsem si zase zapálila. Až jednoho dne jsem se zahleděla někam nahoru, kde si pro sebe představuji pánaboha, a řekla si: Panebože, dej, ať od zítřka už nikdy nemám chuť na cigaretu.A opravdu mě to přešlo,“ říká Urbánková, která je věřící. Přiznává však, že víra sama by jí nepomohla. „Musela jsem si být na pět set procent jistá, že s tím chci skoncovat. Kdybych měla jenom trochu pochybností, nefungovalo by to.“

Je přesvědčena, že to, co lidem nejvíc chutná, jim také nejvíc škodí. Ona si změnou životního stylu vylepšila nejen postavu, ale také zdravotní stav. Mívala tlak 220 na 100 a teď má 120 na 90. A pracuje na sobě dál. „Chtěla bych udělat něco s břichem, protože mi na něm zůstávají takové ty pneumatiky trvalejšího charakteru. Proto jsem si ještě ani nepořídila nový šatník. Koupila jsem si jen černý kalhotový kostým, abych měla v čem jít do televize a do společnosti. A na denní nošení dostávám věci od firmy Uncle Sam, kteří mi moc pomohli.“

I když by mohla jít jako mnoho jejích kolegyň na liposukci a netrápit se zdlouhavým hubnutím, odmítá ji. „Nechce se mi do toho. Říkám si, že jsem už rozřezaná dost. A pak je pro mě podstatné, že by mi neměl kdo pohlídat mého Rexíčka. Takže dokud mě neosloví Hollywood, budu s tím radši bojovat přirozenou cestou.“

Díky tomu si taky získala spousty sympatizantů. Kontaktují ji neznámí lidé, kteří si ji vzali za vzor. A ona jim radí, jak na to. Se svým „trenérem“ Vítem Chaloupkou a moderátorem TV Nova Karlem Voříškem dokonce připravili talkshow, která se jmenuje Ostře sledovaná těla aneb Urbánková s Voříškem před Chaloupkou. „Lidé jsou nadšení. Hlavně ženy. Chodí a ptají se... Pro ně je důležité, že na mně vidí, že to funguje. Oni už dneska fotografiím moc nevěří. Potřebují se o tom přesvědčit na vlastní oči,“ říká Urbánková. „Lidi se za svoji nadváhu stydí - a to je špatně. Jsem ráda, že jim pomáhám zbavit se mindráků,“ dodává.

Od jednoho už řadě lidí odpomohla v šedesátých letech. Tenkrát ze své oční vady udělala přednost. Začala nosit obrovské brýle a povýšila je na módní doplněk.