Urbánková už začala hubnout

Svému snu - být štíhlá jako zamlada - podřídila všechen volný čas. Denně navštěvuje fitness centrum BBC, kde celou hodinu trápí svoje tělo na speciálním nářadí. Pauzu si udělala pouze v době, kdy ji skolila chřipka.

Zamlada mívala 57 kg, pak přišlo dítě (její dcera je zpěvačka Jana Fabiánová) a hormonální změny a dnes už váží mnohem víc, než je schopna unést. Jak psychicky, tak fyzicky. Proto se Naďa Urbánková pustila do boje s obezitou.

Pod odborným dohledem Víta Chaloupky našel ztracenou formu i Václav Neckář. Během půl roku zhubl o pětatřicet kilo a váhu si stále drží. Naďa Urbánková zatím sundala pět kilogramů, ale jejím cílem je třicet. "Jsem rozhodnuta být ukázněná," tvrdí zpěvačka odhodlaně a trenér Chaloupka dodává: "Za tři čtvrtě roku by to mohla dokázat."

Dříve zpěvačka jedla nepravidelně, teď se stravuje podle speciálního rozpisu a pocity hladu prý nemá. Vaří jí paní Maříková z domova pečovatelské služby v Radotíně.

"Bývala jsem zvyklá jíst pozdě v noci. Zvlášť po vystoupení. Potřebovala jsem se nějak za tu námahu odměnit. Tak jsem zastavila u McDonalda a koupila si kuřecí stehýnko, hranolky a zmrzlinu. A kila šla nahoru," vzpomíná

zpěvačka. Staré návyky nahradila novými. Jí každé tři hodiny, ale zdravě. Má velkou motivaci. Nejvíc se prý těší, až si obleče svoje nadčasové kostýmy, do kterých se momentálně nevejde. To nejzásadnější by však mělo přijít v květnu v Lucerně, kde koncertem oslaví svoje 65. narozeniny. Pokud se jí bude dařit jako dosud, odhalí prý svoje pověstné nohy.

Naďa Urbánková jídelníček

* snídaně: vařená rýže zalitá medem, sypaná rozinkami a skořicí, džus, tableta vitaminu

* přesnídávka: 1 ks ovoce

* oběd: kuřecí prsa posypaná nastrouhaným křenem a dušená hlíva ústřičná

* svačina: pomeranč a racio chlebíček

*večeře: dušené rybí filé s dresinkem z jogurtu a kopru, dušená kapusta

* poslední jídlo: kousek ananasu nebo grep