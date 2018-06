Urbánková přišla o vnady, v boji s rakovinou je ale vítěz

Léčba znamenala pro zpěvačku kromě takzvané ablace, což je odstranění prsů, také osm chemoterapií a osmadvacet ozařování. S nadsázkou říká, že ňadra ve svém věku nepotřebuje. "Je mi sedmdesát a to už opravdu nepotřebujete vystavovat svoje vnady. Já měla navíc poprsí větší a pohrávala jsem si s myšlenkou zmenšit ho," dodává s úsměvem.

Léčba trvala od července minulého roku a skončila teprve před několika dny. Nyní musí být zpěvačka samozřejmě nadále pod stálým lékařským dohledem a čekají ji pravidelné kontroly. Urbánková je ale životní optimista a co je hlavní, v krizových situacích nepanikaří.

Naďa Urbánková s dcerou Janou Fabiánovou

"Potkaly mě v životě různé pády a držkopády, vždycky jsem se musela vyhrabat z bláta a postavit se znovu na nohy. Důležité je nic nevzdávat ani v případě, že se dozvíte, že máte zhoubnou nemoc. Medicína jde kupředu mílovými kroky a leccos se dá zvládnout. Jen je důležité nepropadat panice," radí zpěvačka.

Sílu a chuť má teď nejen do života, ale také do práce. Top Star Magazínu exkluzivně prozradila dosud tajnou informaci, že byla oslovena do muzikálu Hello, Dolly!, kde hraje hlavní roli Ivana Chýlková. "Plácli jsme si s panem režisérem Sokolem a 6. července budeme mít premiéru. Už se moc těším," uzavírá Urbánková.