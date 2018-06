Urazili mého manžela

Po jednání prezidenta Václava Havla sněkolika politiky ohledně jmenování nového guvernéra ČNB zavolala Dagmar Havlová svému příteli, ministru kultury Pavlu Dostálovi, a údajně ho požádala, aby vzkázal premiéru Miloši Zemanovi, že mu už nikdy nepodá ruku, ministru financí, že je největší lhář na světě a ČSSD je horší než ODS. Pavel Dostál vzkaz vyřídil a věc se dostala na veřejnost. Prezidentova manželka pak Lidovým novinám vysvětlovala: "Vůbec jsem se nechtěla vkládat do právnických aspektů, ale pouze jsem hájila právo na základní lidskou slušnost a na lidské jednání. Pan premiér použil proti mému manželovi pár vulgárních výrazů a mně se to jako manželce nelíbilo. Mluvčí Kanceláře prezidenta republiky vysvětloval: "Tyto citace nebyly přesné. Telefonický rozhovor sministrem kultury byl soukromý a paní Havlová je velmi zklamána tím, že se jeho obsah dostal do médií. Proto také včera zavolala premiérově manželce Ivaně, aby jí sdělila, že pouze bránila svého muže. Vysvětlila jí, že šlo o emotivní reakci manželky, která citlivě sleduje činnost svého manžela."