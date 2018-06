Úřady vzaly Pergnerové syna

"Sama mi vzali, když jsem utekla z Bohnic. Prý nejsem schopna se o něj kvůli svému zdravotnímu stavu fyzicky postarat," říká Pergnerová, která se proti rozhodnutí o odebrání dítěte odvolala.

"Já nejsem typ narkomanky, která nic neřeší. Už rok se pokouším s tím něco dělat. Věřte mi, že ty tři měsíce, co neberu, jsou pro mě vzácnost," tvrdí s tím, že starost o syna by jí mohla pomoci se závislosti zbavit.



Soud začne v červnu

Kromě problémů s drogami a se synem se sedmadvacetiletá mediální star vyrovnává i s obviněním z prodeje pervitinu. Už za měsíc - na 5. června s ní totiž nařídil soudce Obvodního soudu v Praze 8 Petr Fasseti hlavní líčení. Pergnerová ale obvinění odmítá s tím, že je nevinná.

"Bylo mi nabídnuto podmíněné zastavení procesu, což by ale znamenalo, že se musím doznat k tomu, co jsem neudělala. Já chci jít do hlavního líčení," řekla. Podle ní je žaloba postavena na výpovědi narkomanky a bývalé přítelkyně jejího bratra.

"Tvrdí, že jsem jí určitého dne, kdy jsem mimochodem byla hospitalizována v Bohnicích, zaplatila dluh za pervitin, přestože já jsem pervitin neužívala a byla jsem závislá na heroinu," uvedla s tím, že drogy nikdy neprodávala.

Policista z Prahy 8, který se případem zabýval, však tvrdí, že obvinění Pergnerové souvisí s jejím loňským říjnovým zadržením na pražském Hlavním nádraží. Policie ji tehdy s dalšími pěti lidmi, u nichž našla větší množství drog, zatkal. V autě u nádraží pak objevila čtrnáct sáčků s pervitinem.

Pergnerová v tomto případu vypovídala původně jako svědek. "Poté byl ale její spis poslán z Prahy 2 k nám na Prahu 8, kde má trvalé bydliště, a vyšetřovatel ji obvinil," uvedl policista. Státní zástupkyně ji obžalovala na konci února.

Problém s policií není první

Problémy s policií měla Pergnerová také loni v listopadu, kdy ji našli zfetovanou v autě zaparkovaném v pražské Plzeňské ulici. Policii přivolal muž, jenž se domníval, že je mrtvá. Případ ale později vyšetřovatel odložil.

Letos v lednu se Pergnerová schválně pořezala. Poté skončila v bohnické psychiatrické léčebně, odkud po měsíci utekla.

Pergnerová se závislostí na heroinu neúspěšně bojuje řadu let. Během účinkování v komerční televizi se stala známou i tím, že otevřeně hovořila o své předchozí závislosti na pervitinu. Objížděla dokonce republiku s programem, při němž varovala mladé lidi před nebezpečím drog.