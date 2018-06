Úřady se Harrisonovi omluvily

George Harrison (25. 2. 1943 - 29. 11. 2001).

Abram tehdy napadl i Harrisonovu manželku Olivii, která svému muži trpícímu onemocněním plic přispěchala na pomoc. Harrison tehdy strávil dva dny v nemocnici a Abram byl poslán na neurčitou dobu na psychiatrickou kliniku. "Chceme se omluvit Georgi Harrisonovi a jeho rodině za chyby při ošetřování pana Abrama,"prohlásily úřady.V doprovodné zprávě se říká, že lékaři neposoudili správně Abramův stav ani ho správně neošetřovali. Kritizovaly především skutečnost, že tento schizofrenik byl měsíc před útokem na Harrisona propuštěn z léčby, aniž pro něho byla zajištěna následná péče.Pětatřicetiletý Abram řekl, že ho mrzí, že úřední omluva nekritizuje jmenovitě konkrétní lékaře a ošetřovatele. "Cítím se vinný, ale to, co se stalo, nemohu vrátit zpět. Jsem pouze s to říci, že toho lituji," prohlásil.