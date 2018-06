Upír Krejčí k dcerce čerta nepustí

Upír Krejčí a dcerka Klárka.

"Proti Mikuláši nemám nic. Problém je ale v tom, že ďábel chodí po jeho boku. Je to špatný zvyk, a proto jej doma nechci," konstatoval.Tříletá dcera Klárka, kterou miluje nade vše, se proto nemá čeho bát. Mikulášská nadílka se v Krejčího rodině odehraje v klidu a pohodě."Jsem zásadně i proti punčochám za oknem. Čerti mi připadají jako rákoska na zdi a punčocha je zase o uhlí, bramborách a podobně. Nic takového. Klárce budeme povídat o mikulášských zvycích. Všechno doprovodí klasické ovoce a čokoládové dobrůtky," usmál se Upír.Bavič sice chrání dcerku před čerty, ale v žádném případě ji prý nerozmazluje. Tvrdí pouze, že dítě musí cítit bezpečí a jistotu."My dospělí jsme přece tady od toho, abychom děti v úzkosti ochraňovali. Život sám o sobě je příšerně strašidelný a každý člověk prožívá v dospělosti nelehké okamžiky. Dětství by ale děti měly prožít alespoň trochu v pohodě. Dceru jsme dali odmalička do školky. Nechci, aby měla pocit výjimečnosti. Před čerty i strachem ji ale budeme chránit," řekl bavič rozhodně.Velmi netradiční a radikální postoj má Upír Krejčí i k vánočním svátkům. Nesnáší "sváteční" obžerství, hektické nákupy a prosincové leštění domácností."Dáváme si pod stromeček pouze drobnosti. Ostatní věci kupujeme v průběhu celého roku. Razím teorii, že ani na Vánoce se nemá podléhat dárkové panice. Bolševik svátky držel jako něco supervýjimečného. Dobře totiž věděl, že lidi si v obchodech koupili to, co po celý rok neviděli. A navíc vykoupili i jinak neprodejné ležáky. Tuto filozofii odmítám. Vánoce mají mít něžnou, sváteční pohodu," zamyslel se bavič.