Úpická hvězdárna půjčí lidem průvodce s dalekohledem

"Naše hvězdárna, která se specializuje na sledování sluneční aktivity, jezdí na odborná pozorování od roku 1990. Letos poprvé vypravíme expedice na dvě dostatečně vzdálená místa, z nichž bude možno úplné zatmění Slunce pozorovat - do Rumunska a do Francie. Obě skupiny budou mít identické úkoly i přístroje, aby pak bylo možno výsledky porovnat," řekla Marková.Z úpických hvězdářů nezůstane podle ředitelky doma téměř nikdo. Hvězdárna v Úpici bude sice otevřena pro veřejnost, službu však bude mít jediný stálý pracovník a několik studentů, kteří s hvězdárnou dlouhodobě spolupracují.Pro děti z Klubu mladých astronomů, které s pozorováním oblohy teprve začínají, připravují pracovníci hvězdárny zájezd do Maďarska, jako odborný doprovod budou působit i na zájezdech různých cestovních kanceláří.Ředitelku úpické hvězdárny nadchl nápad cestovní kanceláře Istria ze Šumperka. "Počítají s tím, že za zatměním bude cestovat řada lidí a že tím mohou vzniknout zácpy na silnicích. Proto vypraví zvláštní vlak k Balatonu. A my zajišťujeme do každého vozu jednoho průvodce s dalekohledem," řekla Marková