Únosci chtěli za Posh Spice pět milionů liber

Na stopu pětičlenného gangu patřícího k devítičlenné skupině přivedl Scotlan Yard bulvární deník The News of the World.

Jeho dva dva novináři pronikli do skupiny, protože chtěli získat materiály o krádežích uměleckých předmětů. Zvláštní jednotka bezpečnostních sil zatkla osnovatele pokusu o únos o víkendu.

Gang měl v úmyslu žádat výkupné pět milionů liber, tedy přes 240 milionů korun. V případu chystaného únosu Beckhamové ještě nebylo vzneseno žádné obvinění.

PŘEDCHOZÍ VÝVOJ:

O víkendu skončili v cele čtyři lidé. Jedna žena byla po výslechu propuštěna. Dva muži a žena byli propuštěni na policejní kauci s ohledem na vyšetřování, které s údajným pokusem o únos Beckhamové nesouvisí.



Victoria, známá také jako Posh Spice, tedy Snobka Spice, byla v sobotu odpoledne na stadiónu Old Trafford, kde sledovala svého muže Davida v utkání Manchesteru proti Southamptonu. O únosu prý byla informována už před tím, ale s manželem hrozbu probrala až po konci klání.

Scotland Yard oznámil, že Beckhamovi policii poděkovali za bleskový zásah a zároveň zpřísnili bezpečnostní opatření kolem sebe i kolem svých rezidencí. Potvrdily to i televizní záběry, které ukázaly, jak technici kontrolují

bezpečnostní systémy jejich paláce v Hertfortshiru, obklobeného vysokou zdí, jemuž se přezdívá "Beckinghamského paláce".

Plán únosu

Akce měla začít ve chvíli, kdy zpěvačka nebude za bezpečnými zdmi svého paláce.

Únosci chtěli podle listu The News of the World vpadnout do jejího automobilu a celou posádku uspat rychle působícím plynem. Pak chtěli přemístit Victorii a případně i její děti do vlastního auta, které měl řídit člen gangu, o němž ostatní nevěděli, že je reportérem listu.



Výše výkupného bylo bylo podle únosců pro Davida Beckhama "asi tak jako na kafe". Očekávali od něj, že převede peníze na jejich zahraniční konto do 24 hodin. Byli si naprosto jisti, že fotbalista se nebude zdráhat a peníze za ženu zaplatí. Pokud by to neudělal, zabili by ji, píše list.



Útok na Beckhamovi nebyl první

Beckhamovi vědí, že patří k nejohroženějším britským rodinám. Jsou zranitelní i kvůli dvěma synům - Brooklynovi a Romeovi. Oba z nich už mají bodyguardy,

přestože Romeovi jsou pouhé tři měsíce.



Rodina vydává značné sumy peněz na bezpečnostní opatření. David Beckham nedávno koupil opancéřovaný mercedes s palcovými neprůstřelnými okny za 160.000 liber (skoro osm milionů korun).



Jejich venkovský palác za 2,5 miliónu liber (120 milionů korun) střeží bezpečnostní hlídky se psy 24 hodin denně. Je obklopen sítí bezpečnostních kamer, kterým by neměla uniknout ani myš. Vysoký plot plný elektroniky je zakončen ostnatým drátem.

Victorii a Brooklyna chtěli prý zločinci unést už před třemi lety. Krátce poté zjistil David čirou náhodou, že někdo přeřezal brzdová lanka jeho Ferrari. V roce 2000 kdosi volal Victorii, že ji zastřelí. V poště dostala obálku s kulkami. Policie pak vyšetřovala jednoho z jejích hlídačů.



Při zkoušce na jeden koncert se najednou na její hrudi objevil malý červený bod jako z laserového zaměřovače. Bodyguard ji bleskově srazil z jeviště a vyšetřování pak objevilo otevřený vikýř, odkud mohl mířit odstřelovač.



V roce 1999 se objevily zprávy, že se Beckhamovým někdo pokusil vytrhnout Brooklyna před obchodním domem Harrods. Jejich "neoficiální" životopisec Andrew Morton ovšem tvrdí, že tento incident byl vylhaný, protože Beckhamovi chtěli získat sympatie s ohledem na tehdejší soud Davida za jízdu nepovolenou rychlostí.



Pět miliónů je "jako na kafe"?

Beckham byl podle listu The Sunday Times loni 45. nejlépe placeným Britem, o příčku nad královnou. Vydělal 15,5 milionu liber. Hudební kariéra Beckhamové po rozpadu Spice Girls poněkud pohasla, ale loni byla její autobiografie nějaký čas na špičce nejprodávanějších knih.

Victoria se poprvé proslavila v devadesátých letech coby členka oblíbené dívčí skupiny Spice Girls, s níž prodala na 40 milionů alb a 25 milionů singlů.

Poté, co se kapela rozešla, se provdala za Beckhama. Letos se pokusila dobýt hudební žebříčky sólovým singlem A Mind Of Its Own.