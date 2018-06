Unionistická kavalerie sídlí v Polabí

Následnou souhrou řady náhod se ocitl v Armádním střeleckém klubu ve Staré Boleslavi, jehož součástí je i skupina střelců z historických zbraní.

Šindelář bydlí v Praze, kde je také zaměstnán v prodejně se zbraněmi a střelivem. Do Staré Boleslavi jezdí nejméně jednou týdně. "Každé úterý se sejdeme, zastřílíme si, pokecáme u kafe a naplánujeme akci na nejbližší víkend," říká Šindelář, který si nemůže vynachválit partu.

"Jsme sebranka samých dobrých lidí, to je na tom všem nejlepší."

Původně začal před osmi lety se střelbou z historických zbraní. Ryze střelecký zájem se mu postupně rozšiřoval i o další historický rozměr.

"Už od pětadevadesátého v tom jedu naplno se vším všudy," přiznává. Do modrobílých unionistických uniforem 8. kavalerie státu Iowa se neoblékl s přáteli jen tak. Měli funkční perkusní zadovky Sharps z poloviny 19. století, které někdejší kavaleristé používali a z knížek vyčetli, že ve státě Iowa byla silná česká komunita a někteří tamní vojáci proto byli české národnosti.

Z Ameriky si sehnali střihy uniforem a potom českou krejčovou, která je ušila. Rok a půl pátrali po ševci, aby jim podle vzoru ušil kožené boty a to tak, že musí mít chlupy ven a hladkou kůži dovnitř. "Člověk musí být opravdu magor, aby to dotáhl do všech detailů," míní Šindelář a vypočítává náklady nezvyklého koníčka. Komplet uniforma i s dobovým spodním prádlem dělá dohromady asi šedesát tisíc korun, klobouk ho přišel na dva tisíce, kalhoty na tři tisíce, puška stála dvaadvacet

tisíc, revolver sedm tisíc a šavle pět tisíc korun.

Ve vitríně ale drahá výstroj nezahálí. V sezoně není víkend, aby 8. kavalerie ze Staré Boleslavi nebyla na nějaké veřejné akci. Ovšem bez koní. "Na to už nám nestačí peníze ani síly," povzdechl si Šindelář.