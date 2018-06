Unikla choulostivá pošta filmového studia: Jolie je spratek...

Hackeři zveřejnili e-maily šéfky Sony Pictures Amy Pascalové a producenta Scotta Rudina. Právě on o Angelině Jolie napsal, že je „rozmazlený spratek bez špetky talentu“.

Rudin se v únoru bavil o natáčení biografického snímku o Stevu Jobsovi, který měla původně studia Sony Pictures točit, nakonec to ale budou konkurenční Universal Pictures. V tu dobu se měl režie ujmout David Fincher, ale Angelina Jolie ho prý přemlouvala, aby od projektu odstoupil a natočil raději její Cleopatru, v níž chtěla hrát hlavní roli.

„Nehodlám si zničit kariéru kvůli rozmazlenému spratkovi bez špetky talentu, který nemyslí na nic jiného, jen aby se tohohle mohl zbavit a mohl jít režírovat film. Netoužím vůbec dělat s ní jakýkoli film, nebo s někým, koho ovládá a koho neovládáme my. Je afektovaná a celebrita a to je vše, poslední věc, kterou kdokoli chce, je gigantický propadák v její podobě, což ví každý blázen, že se stane,“ zlobil se producent Rudin.

Později se však za urážky omluvil jak producent, tak i šéfka studií s tím, že šlo ale o soukromé zprávy, které byly ukradeny.

Oscarový scenárista Aaron Sorkin se s producentem Michaelem De Lucou v e-mailech zase bavil o Michaelovi Fassbenderovi. Scenárista nejdříve netušil, kdo hvězda filmů Stud či Hanebný pancharti je. E-mail se točil kolem biografického snímku o Stevu Jobsovi, k němuž scénář píše Sorkin. Ten také loboval u Sony Pictures, aby hlavní roli hrál Tom Cruise. Ale De Luca ho upozornil, že favoritem byl právě Fassbender.

„Má to být velká věc. Nevím, kdo je Michael Fassbender a zbytku světa je to jedno. Je to šílené,“ napsal Sorkin.

Michael Fassbender ve filmu Stud

Producent ho pak vyvedl z omylu, Fassbender byl nominován na Oscara za snímek 12 let v řetězech, a scenárista tak souhlasil s jeho obsazením. K tomu právě De Luca dodal, že větší penis v Hollywoodu by nenašel.

„Jeho pohlavní úd tě donutí cítit se dost mizerně,“ napsal producent.

Nedávno hackeři také vyzradili telefonní čísla hollywoodských hvězd Brada Pitta, Julie Robertsové a Toma Hankse. Zveřejnili také podrobnosti o alternativních jménech, která řada slavných herců používá, když cestují inkognito (více zde).