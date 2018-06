Unikátní setkání: Lutovská s romskou i těhotnou miss, babičkou, XXL a kočkou

Missky se do ateliéru trousí postupně, ale už první z nich způsobuje šok. Eurobabička (dříve Miss babička) vůbec nevypadá jako babička – usedlá paní, která peče buchty a krouží kolem ní vnoučata. Naopak. Čtyřiapadesátiletá Eliška Volmutová má perfektní postavu a v červených šatech září. "Máte na to nějaký recept, jak vypadat dobře?" vyzvídá perfektní češtinou s lehkým plzeňským přízvukem vietnamská miss.

Nebyl by problém shromáždit dvacet, možná i víc miss na jedno místo, ale nevešly by se do ateliéru. Svou královnu krásy dnes v Česku vyhlašují menšiny, různá sdružení, kraje, města i školy. My jsme se rozhodli představit několik z nich - pestrý výběr miss, které mají společné jen to, že jsou méně známé. To neznamená, že jsou druhořadé. Na rozdíl od Miss ČR a České Miss nejsou výjimečné jen svými mírami, ale především vlastnostmi, což také ve svých soutěžích musely prokázat.

MISS: JSEM FÁDNÍ

Většina soutěží Miss se řídí ušlechtilým heslem, že krása není všechno. Tak například Miss Academia, tedy miss vysokoškoláků, musela nejdříve uspět v testu všeobecných znalostí, který tvořil šedesát procent hodnocení poroty. Miss Orient zase musela perfektně ovládat břišní tanec, na mírách ani věku nezáleželo. Tanec - náročný čardáš - musela zvládnout také romská miss, která svůj titul získala jen několik dnů před společným fotografováním.

Datum setkání miss záviselo hlavně na diáři poslední České Miss Ivety Lutovské, kterou jsme pozvali jako zástupkyni jedné z těch „obyčejných“ miss. „Já jsem taková fádní miss, trochu si připadám, že sem nepatřím,“ smála se Lutovská, pro kterou je titul královny krásy momentálně prací na plný úvazek, v létě se například chystá na měsíc na Bahamy na Miss Universe. Schválně, jaké Miss by se ještě mohla zúčastnit? „Možná časem soutěže Miss Babička, do toho třeba dospěju...“

VÍTĚZKA PŘEDVEDLA KARATE

Skupinu doplnila ještě Miss XXL, Miss Kočka a Miss Malenka ČR, vítězka soutěže o nejroztomilejší holčičku. „Měla by to být šoumenka, holčička, která se nestydí a baví ji se předvádět. To je vše,“ odpovídá ředitelka soutěže Veronika Dobrodinská na otázku, jak se vlastně nejroztomilejší holčička pozná. Vítězka, pětiletá Jindřiška, zabodovala také volnou disciplínou, ve které předvedla kaČESKÁ rate. V jejím oddílu prý nikdy tak mladou karatistku neměli.

U Miss Kočky jsme se dopustili malého podvodu - Miss Kočka je ve skutečnosti kocour Kuba. Pózoval však jako profesionální modelka. Všechno to přitom začalo jako u spousty modelek inzerátem. „S partnerem jsme každý chtěli úplně jinou kočku a na Kubu jsme náhodou narazili v inzerci. Rozjeli jsme se tam a ještě ten den ho přivezli. Kuba je sibiřská kočka a je to typický panelákový kocour,“ říká jeho majitelka Lenka. Ale pozor! Kubovým nejlepším přítelem je pes - štěně labradora.

XXL K ORIENTU, PROSÍM!

Ne vždy šlo sehnat úřadující miss. Třeba Miss XXL už se nekoná tři roky, vítězka z roku 2006 má tedy svůj titul asi doživotně. U vietnamské miss jsme zase poznali dívku, která uspěla jako druhá vicemiss ve středoevropském kole Miss World Vietnam už v roce 2007. Od té doby se stačila vdát a na focení přišla se zakulaceným bříškem. „Počítáme s holčičkou, máme celou výbavu v růžovém, takže pokud to bude kluk, tak z něho asi bude růžový panter,“ říká sympatická dívka, která do Česka přijela za rodiči v devadesátých letech a většinu života prožila v Plzni. „Někteří lidé říkají, že už mám plzeňský přízvuk,“ směje se. Ani na rodnou vietnamštinu nezapomněla. To Miss Roma tohle o romštině říct nemůže. „Ovládám ji jen částečně,“ přiznává. „Mladé Romky dnes umějí jen základy, málokdo ji opravdu ovládá.“

Po rozhovorech, líčení a zkoušení šatů je na řadě finále - focení. Některé miss doprovázejí i partneři a příbuzní a sami si pestrou sestavu fotí. Missek je hodně, a tak jednodušší než pamatovat si jejich jména je pamatovat si jejich tituly. „Miss Orient, klidně můžete tančit,“ vybízí fotografka při skupinovém fotu. „Miss Roma posunout, Miss XXL blíž k Orientu...“