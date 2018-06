Unavená a na pokraji sil. O Ivetě Bartošové vyjde šokující kniha

"Bráním se jen urážkám," řekla iDNES.cz o své knize Sbohem, Iveto... bývalá hospodyně Ivety Bartošové. - čtěte, proč se Bartošová s Dvořákovou rozešly ve zlém

Deník Aha! již uveřejnil první ukázky a fotografie. Ukazují Bartošovou v údajném podroušeném stavu a ležící na zemi s prášky v ruce. Zpěvačka se ostatně ze závislosti na lécích a alkoholu opakovaně léčila.

Na dotaz, proč narušuje soukromí své bývalé přítelkyně, má Dvořáková jasnou odpověď. "Mrzí mě, že jsem musela jít touto cestou. Ale nebylo zbytí. Iveta Bartošová mě po mém dobrovolném odchodu od ní začala lživě a bezdůvodně hanět v médiích, stejně tak její muž Jiří Pomeje. Dozvěděla jsem se, že jsem u ní například měla krást. To bylo vážně ubohé. Upozorňovala jsem je několikrát, ať přestanou lhát, bohužel napadání pokračovalo. A protože novináři v článcích vždy něco upraví nebo zkrátí, rozhodla jsem se nakonec vypsat ze svých pocitů v knize," vysvětluje.

Obálka knihy o Ivetě Bartošové

Již dnes se jí dostává výčitek ze strany zpěvaččiných fanoušků. "S tím jsem počítala. Knihy ale nelituji. Myslím, že potom, jak jsem se o Ivetu mnoho let starala, i v těch nejhorších chvílích, jsem si takové zacházení nezasloužila. Nikdo si nedokáže představit, jak mi bylo, když jsem se dočítala jednu urážku za druhou. Vnímala jsem to jako zradu a velkou osobní ztrátu," konstatuje Golda.

To, že kniha nepřiměřeně vstupuje do soukromí zpěvačky, si nemyslí ani spoluautor knihy, bulvární novinář David Zápal. "Jistě, předkládáme mnoho překvapujících informací, kniha je ale v jistém slova smyslu téměř veřejnoprávní. Iveta Bartošová sama bezostyšně informuje média o spoustě intimních detailů ze svého života, takže v jejím případě nic není tabu," tvrdí s tím, že sám by se jistě obešel bez detailů, jako jak například vypadají její pohlavní orgány nebo jak probíhá sexuální život zpěvačky.

"Nemůže se proto teď divit ani tomu, když medializace nebude zcela v její režii," podotýká. A dodává, že Zlatu Dvořákovou musel do realizace knihy doslova nutit. "Trvalo sedm měsíců než mi kývla, další čtyři měsíce jsme na ní pak s přestávkami pracovali. Ivetě se nemstí, naopak jí chce pomoci, aby se podívala pravdě o svých závislostech, které soustavně zamlžuje, do očí. A také aby si uvědomila, že lidem, kteří ji mají rádi, se ubližovat nemá," prohlašuje Zápal ke knize, která vychází koncem měsíce.

Redakce Revue iDNES.cz se snažila se zpěvačkou zkontaktovat. Přestože mobil má zapnutý, k chystané zpovědi své bývalé spolupracovnice se nevyjádřila.

Nabízí se otázka, jestli připravovaný titul může Bartošové nějak ublížit - ať už duševně či profesně. Odborník na český showbyznys Janis Sidovský si myslí, že ne. A nabízí vysvětlení. "Iveta má deset životů, prakticky žádná aféra jí nezlomila vaz. Jiní interpreti by tolik ostudy profesně nepřežili. Má jakýsi třpyt padlého anděla, což lidi přitahuje a proto její příběh neustále sledují. Cokoliv Iveta udělá, je záležitost na titulní stranu," říká. "Jako umělkyně sice už dávno nepobírá vážnosti, jako mediální atrakce však funguje spolehlivě. Jestli bude svůj život držet pevně v rukách, může o sobě nakonec nechat natočit film. A byl by to trhák."