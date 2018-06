Umíte se chovat ke svým dětem?

1. Dědeček slaví šedesátiny a celá rodina jde do prvotřídní restaurace. Necháte dítě raději doma, aby dědečkovi celou oslavu nezkazilo?2. Krátce před touto slavnostní událostí doma provedete generálku" na slavnostní hodování. Vše pěkně v praxi včetně servírování.3. V restauraci vyberete za dítě, přestože už umí číst, protože v jídelním lístku by se stejně neorientovalo.4. Když vaše dítě vysloví prosbu, která není uvedena v jídelním lístku, pokusíte se s číšníkem vyjednat změnu?5. Když se při četbě jídelního lístku váš Petr nebo Maruška zeptá na název jídla, které ani vy neznáte, raději se nezeptáte číšníka, protože byste se před potomky shodili?6. Když si dítě vybere jídlo dražší než ti ostatní, nápadně ho upozorníte, že je drahé, a vyberete za ně levnější, aby ten, kdo bude platit, viděl, že vedete děti k šetrnosti?7. Když se děti začnou mezi sebou při jídle bavit, okřiknete je, protože při jídle se přece nemluví"?8. Při kávě děti vybídnete, aby dědečkovi přednesly básničku, ale když vidíte, že jim to v nezvyklém prostředí působí očividná muka, přestanete trvat na svém?9. Bavíte se tak, jako by děti u stolu nebyly - vaše konverzace by je stejně nezajímala?10. Nutíte děti dojídat, protože jde o drahé nebo nezvyklé jídlo, které hned tak neochutnají a je ho škoda.11. Když už evidentně děti nemohou objednané jídlo dojíst, alespoň jim to vyčtete a dojíte postupně jejich vychladlá jídla s trpitelským výrazem sami?12. Vezmete Petrovi a Marušce s sebou sešit a tužky nebo jinou hračku, aby se příliš nenudily, když se oslava protáhne?Za odpověď ano" u otázek 2, 4, 8, a 12 si připočtěte 10 bodů. Za ne" u ostatních otázek také. Pokud máte výsledek nad sto bodů, budou s vámi děti rády chodit i na náročné, pro ně tak nudné akce, jako jsou rodinné oslavy. Čím nižší je váš výsledek, tím více jim prospějete, když je necháte doma u televize.