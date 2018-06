Umíte být nevěrní s elegancí?

Nechceme tvrdit, že právě nyní jste nevěrní svému partnerovi, to v žádném případě. Tento test vám jen odpoví na otázku, zda byste v případě, že se do takové situace náhodou dostanete (never say never, říkají Angličané), jednali ohleduplně, nebo kolem sebe vytvořili hotovou spoušť. Odpovídejte stručně - jen ano nebo ne.1. Přiznání je vždy polehčující okolnost - alespoň váš partner ocení, když se mu zkroušeně vyzpovídáte ze všech hříchů.2. Partner ocení, když mu po žárlivé scéně seženete u lékaře uklidňující léky.3. Jestliže váš partner ztropí důkladnou scénu, je jasné, že sám nemá svědomí čisté - a je to fifty fifty.4. Partner musí pochopit, že když vám to doma v sexu moc neklape, máte právo hledat štěstí jinde.5. Navrhnete partnerovi, aby si s vámi účet vyrovnal stejným způsobem - nevěrou.6. Dohodnete se, že o vztahu, který okamžitě ukončíte, už nepadne ani slovo.7. Víte, že svůj mimomanželský vztah nesmíte rozebírat se společnými přáteli.8. Svoláte všechny, jichž se to týká, na společné setkání - víc hlav víc ví.9. Navrhnete oběma partnerům či partnerkám sex ve třech, aby se nikdo necítil odstrčený.10. Souhlasíte s tím, že do problémů s vaší manželskou nevěrou vašim dětem vůbec nic není?Za kladnou odpověď u otázek 6, 7, 10 si připočtěte 1 bod, u ostatních po 1 bodu za odpovědi záporné. Pokud jste dosáhli maximálního výsledku, tedy 10 bodů, je pravděpodobné, že problémy s nevěrou nemáte. Jste tak citliví nebo zamilovaní do svého partnera, že jste buď úžasně věrní, anebo své avantýry dokážete mistrně skrývat s elegancí hodnou Casanovy.Od 9 do 7 bodů na sebe sice nemusíte být zcela pyšní, ale někdy zachrání situaci i zdravý rozum. Pamatujte, že čím méně o vašich poklescích partner ví, tím je šťastnější.Od 6 bodů níž se čím dál víc potápíte ke dnu oboustranného manželského pochopení. Neslyšeli jste už náhodou od někoho v okolí, že jste trochu sobečtí, vypočítaví a bezohlední? Nerozvádíte se náhodou?