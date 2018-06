´Umírám´, říká rád Brodský

"To je tím, že jsem poprvé dostal roli zcela protichůdnou mému světovému názoru," tvrdí jedenaosmdesátiletý Vlastimil Brodský a šibalský výraz prozrazuje vtip.



"Už asi patnáct let, když bych přišel někam, kde by se mi neřeklo, že dobře vypadám, tak bych si připadal jako v cizině. Nechápu, proč mi to všude říkají? Začalo to před nějakou dobou, a tehdy jsem pochopil, že jsem starý," postěžoval si Vlastimil Brodský.



Domlouvají-li si s ním například novináři schůzku na příští týden, bez váhání kontruje: "Jo, nevím, jestli to stihnete, protože to já už tu nebudu…"



Jeho přítelkyně, tlumočnice a překladatelka Táňa Kühnelová však prozradila, že ve skutečnosti pan Brodský chválu na svůj momentální stav slyší rád a jeho výroky typu: "Sedávám rád u kamen, abych si zvykal na žár kremační pece…" jsou jen jeho typickou maskou.