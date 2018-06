Umím lidi zbavit bolesti hlavy, prozradila Jitka Zelenková

"Energie existují, svět je jedna velká energie, když se člověk koncentruje a soustředí, umí si je procítit. Kdysi jsem se naučila z někoho sejmout i bolest hlavy," říká zpěvačka, kterou k léčitelství přivedl dnes už zesnulý pedagog a léčitel František Tugendlieb.

Poprvé se setkali v roce 1986. "Seznámila jsem se s ním v Bratislavě, kde dlouho žil. Byl to vynikající léčitel a především člověk. Byl to právě on, kdo jako první přišel s výbornou metodou rozezpívávání popových zpěváků. Jeho rady dokonce převzala i Lída Nopová, která vyučuje na konzervatoři, a ke které dochází řada zpěváků," uvedla Zelenková.

Tugendlieb razil teorii, že léčitelské schopnosti má v sobě každý, stačí je jen rozvíjet. A tím se řídí i zpěvačka.

V roce 1993 natočila i vlastní relaxační desku. "Zapojila jsem tehdy do projektu ty největší profesionály jako Eduarda Pergnera či Petra Maláska. A skutečně se nám podařilo natočit relaxační album Srdce dokořán, které se setkalo s tak velkým ohlasem, že se deska musela dodatečně dolisovávat," zavzpomínala Zelenková.

