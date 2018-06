Umění je pro toho, kdo si to zaslouží

Když 21. srpna 1968 dorazily do Hořic tanky, potkal Vladimír Preclík na náměstí tamního předsedu národního výboru: »Pane Preclíku, uvědomujete si, že jste zatáhl do našeho města imperialistické sochařství?« Zdvižený prst měl být varováním.Tou dobou šest sochařů v nedalekém lomu bušilo do pískovce. Jejich díla pak putovala na kopec svatého Gotharda. Vrátit sochu krajině, to byla hlavní myšlenka Mezinárodního hořického sympozia, které si velmi rychle získalo v uměleckém světě uznání. Ale jen v tom uměleckém. V roce 1969 se mohl uskutečnit ještě čtvrtý ročník a pak bylo setkání umělců z moci úřední a polických důvodů zakázáno. Přesně na dvacet let. Sochaři se mohli vrátit až v létě roku 1989. Začínali úplně od začátku: Nejdříve bylo třeba pokosit trávu na kopci svatého Gotharda. Byla vysoká jako urostlý chlap a těch dvacet plastik se v ní zcela ztrácelo... Letos se v Hořicích koná už šestnácté sochařské sympozium a jeho organizátoři soudí, že došli na konec cesty. »Scházíme se tu naposledy, už žádné nové sochy. Máme jich skoro stovku, galerie je úplná,« říká Vladimír Preclík a neskrývá radost z dobře vykonané práce.* Nedá se říct, že vám byli Hořičtí vždy nakloněni. Není to pro ně přece jen trochu silné kafe, když jim tam teď zanecháte kopec plný soch?Je to silné kafe, ale měli by se ho naučit pít. Koneckonců kopec svatého Gotharda je už dnes zajímavost, na kterou se jezdí dívat cizinci. A představte si, občas zabloudí také místní. Vede tudy cesta na fotbal!* Takže - žádné velké nadšení nevládne.To jsem vtipkoval. Už si nemáme nač stěžovat. V posledních letech nám město finančně pomohlo a doufám, že bude pomáhat i s péčí o přírodní galerii. Neznám příhodnější místo! Hořice jsou k tomu stvořené. Na konci století tam působilo tři sta kamenických živností. Kdo měl ruce a nohy, dělal kámen. Lidi tady mají k pískovci vztah po staletí, ať si to dnes připouštějí či nikoliv.* V čem je hořické sympozium jiné než ta ostatní, která se v posledních letech konají takřka na každém kroku?My jsme se vždy snažili držet myšlenky, jež se zrodila v Rakousku a Slovinsku. Devatenácté století uzavřelo sochařství do muzeí, na začátku šedesátých let dvacátého století přišli umělci s tím, že socha patří krajině. Tvořili, jako kdyby se modlili pod širým nebem. Při společné tvorbě vedli navíc umělecký dialog, respektive vedla je jejich kladiva a dláta. Správné sympozium musí mít prostě duchovní přesah.* A to ta nová nemají?Sochaři svými kladivy nediskutují, nemodlí se, ale chovají se jako kulturní žoldnéři. Najme si je bohatá firma, oni pro ni za čtrnáct dní udělají sochy a pak to rozprodávají. Už nejde o snahu něco říkat, ale o kšeft.* Namítnu, že řada světových děl vznikla také na komerční zakázku. Jak jinak by se měl živit současný sochař?Já neodmítám zakázky. Naopak! Ale když sochař dostane zakázku, stojí před velkou odpovědností. Musí vědět, kam to dělá - to je otázka velikosti té sochy. Proč to dělá - to je otázka materiálu. A zač to dělá - to je otázka profese. V tom musí mít vždy jasno. Co je to ovšem za zakázku, když si pan starosta XY vzpomene, že by chtěl mít v parku nějaké panáčky? Je mu úplně jedno jaké a od koho. A tak pověří úředníka, aby dal dohromady partu sochařů. Přijedou, něco tam vymlátí a shrábnou pár šupů. Prostě udělají, co je napadne, bez ohledu na prostor, myšlenku. Umění ztrácí glanc a stává se zbožím.* A je to tak zásadně špatně?V této době je to asi normální. Ale mně se to příčí. Až se mi to hnusí.* Do Hořic jste zvali zkušené, renomované umělce z celého světa. To vážně šest týdnů tvrdě pracovali zadarmo?Nedostali honorář, jen malé stipendium. Za to měli ale úplnou tvůrčí volnost. Nikdy jsme nepožadovali modely. Sochař si vybere v lomu kámen a do něho vyseká, napíše to, co cítí. Přivezl sebou kus své země a uložil to do kamene. To nás nejvíc zajímá. Přírodní galerie je vlastně svědectvím o sochařině posledního čtvrt století. Lidé i odborníci si tady mají co prohlížet, vlastně to může být začas specifické vědecké pracoviště.* Sochaři pracují zdarma, tvoří sochy, u nichž by se lidé měli modlit. Přijde mi to, jako kdybyste vyprávěl o minulém století...Nemyslel jsem to tak, aby se u soch modlili kolemjdoucí. Myslel jsem na vztah sochaře k prostoru, k bohu, k tomu kameni. Nedělá boží muka, ale pracuje s pokorou. Někdy mi přijde, že tohle slovo do dnešní doby ani nepatří. Ale sochařina vždycky pokorná byla.* V jakém smyslu?Je to těžká, dlouhodobá a zodpovědná práce. Když si uvědomíte, co socha umí v krajině! Nejenže zabírá svůj vlastní prostor, ale ona prostor umí organizovat. Může být dominantou, může určovat vzdálenosti. Morový sloup definuje náměstí. Je velké nebo malé podle té sochy.* Mluvíte o sochách s velkou úctou. Neutrpěla jejich prestiž a potažmo i prestiž sochařů v době reálného socialismu?Neutrpělo jen sochařství, ale všeobecně utrpělo umění. To, co se nám komunisti snažili vnutit, že umění musí být srozumitelné všem - od uklízečky k ministrovi, nebo opačně -, je samozřejmě blbost. Umění není pro každého! Je pro toho, kdo ho chce vnímat. Umění má život obohacovat. Ale zase jen toho, kdo si to zaslouží. Nemohu každému na potkání cpát do zahrady nebo parku sochu, aby se poučil. T o prostě nejde.* A necpete to - s prominutím - právě lidem v Hořicích?Často se nám stávalo, že jsme na svatém Gothardovi postavili novou sochu a druhý den byla popsaná: Vy volové, škoda trávy! Plastiky stály na pozemku králíkáře, který tam chodil denně pro trávu. On své králíky povýšil nad sochy. Ale to není důvod k rozčilování, tak to prostě je.* Neříkáte to ovšem zrovna klidně.Občas se cítím být vlastencem, chtěl bych být hrdý. A to zrovna na optimismu nepřidá, když si člověk uvědomí, že okolo rotují vesměs samí vyznavači fotbalu.* To ovšem asi nebude jen český problém.Určitě to není jen český problém. Ale mne zrovna ten český problém trápí. Lidé si umění buď vůbec nepouštějí k tělu, nebo ho berou jako vhodnou investici. Investují do české avantgardy, protože jména jako je Fila, Čapkové nebo Kremlička mohou už jen stoupat v ceně. Neodsuzuju to, ale postrádám tu tichou potřebu obklopit se uměním, obrazy, grafikou či plastikami.* To už si nikdo nekupuje obrázky nebo plastiky pro radost?Třeba tady tu sochu, co jsem zrovna dokončil, si u mne objednal jeden lékař. Postavil si dům a má tam místo, kde si dovede představit jen mou sochu. To je dnes vlastně ojedinělá zakázka.* Zabýváte se osudem svých soch?Svých věcí se nerad zbavuju, ale když už je prodám, tak po jejich dalších osudech nepá trám. Myslím si totiž, že moderní umění má jednu obrovskou vlastnost: dokáže lidi přesvědčit. Postupně. Najednou si uvědomíte, že obraz nemusí být jen krajinka nebo portrét, ale že i to na první pohled nesrozumitelné plátno má v sobě schopnost vás dělat lepší. Jednou tady za mnou byl sběratel. Chudý, nenápadný, ale rozhodný. Odmítl mi půjčit mou vlastní sochu na výstavu. V íte, ona by mi doma chyběla, vysvětloval mi. Já když ráno vstávám, tak se s ní vítám.* A vy si stěžujete na konzumenty!Nestěžuju. S tím člověkem jsem byl šťastný.* Přeje tedy dnešní doba sochařům, nebo nepřeje?Ve světě dostává sochařství novou tvář. Je všudypřítomnější. Karel Čapek kdysi napsal, že holandské malířství sedmnáctého století z katedrál a šlechtických sídel odešlo domů a sedlo si. To bych přál moderním sochám. Aby jako kdysi ta holandská zátiší pronikly na kopce, jako je svatý Gothard, do parků, na dvorky a také do obýváků a kuchyní.Vladimír Preclík (1929) v létě sváří své kovové sochy v popovickém ateliéru, v Praze se utkává se dřevem anebo maluje. »Nejraději ale mám, když si pak sednu a něco o tom napíšu,« říká jeden z nejosobitějších českých sochařů a literátů. Známý organizátor Mezinárodního sochařského sympozia v Hořicích, trpělivý »sběratel« smírčích kamenů, o nichž sepsal dvě půvabné knížky, a zakladatel brněnské fakulty výtvarného umění má rád veselé sochy.V jeho pražském ateliéru stojí prasátko.Rypáček od ucha k uchu a tělo rozřezané na plátky prorostlého masíčka. Vladimír Preclík sochu nazval lakonicky: Končím s vepřovým.Mezinárodní sochařské sympozium se v Hořicích poprvé konalo v roce 1966 z popudu Vladimíra Preclíka a záhy se stalo uznávaným po celém světě.Myšlenka dialogu umělců všech národností a návratu soch do krajiny nebyla ovšem českou specialitou. Vladimír Preclík si tenhle nápad přivezl ze Slovinska, Milan Chlupáč - zakladatel slovenské obdoby sympozia - zase z Rakouska, kde se taková tvůrčí setkání konala jako vůbec první na světě. Za šestnáct ročníků hořického sympozia se ve svatojosefovském lomu vystřídalo přes osmdesát renomovaných sochařů z celého světa (kromě Austrálie). Jejich díla byla postupně instalována na nedalekém kopci svatého Gotharda, kde tak vznikla přírodní galerie unikátní povahy a také velké hodnoty. Současná cena sbírky se odhaduje na téměř padesát milionů korun. I když organizátoři letos oznámili, že sympozium se koná naposledy, jejich práce ještě zdaleka nekončí. Teď chtějí vydat monografii, jež by všechna díla a jejich autory představila, čeká je také konečná úprava parku.