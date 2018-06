Umělý skandál zamotal nominacemi

Stefi svůj odchod předem pečlivě plánovala s Velkým bratrem. V naprostém utajení si připravovala půdu pro umělé vyvolání skandálu, který radikálně zamíchá s nominacemi. A zamíchal!!!

Stefi si v ledničce tajně "vypůjčila" láhev kečupu a opravdu dovedně jí skryla pod tričko, aby jí nepozorovaně propašovala do svého bytečku. Tam potají, pouze v přítomnosti Velkého bratra, pocákala veškeré povlečení a v klidu odešla pryč. Při svém dalším návratu do Oka vznesla falešné obvinění a dožadovala se, aby se přiznal neexistující viník. Tak si to můžeme domýšlet podle toho, co jsme viděli v přímém přenosu.

Po výzvě, aby šla volit do Zpovědnice, to odmítla a rozškubala před šokovanými zraky ostatních svou obálku. "Hezký!" - "To je nějaká novinka?" zmohli se někteří na pár slov. "Chci odejít ze hry. Nedokážu být v domě s někým, kdo nedokáže přiznat, že to byl." hrála dokonale svou roli.

Oksana jasně v nominacích zvítězila a ani jí to nepřekvapilo. Jelikož ale drtivá většina zvolila také Stefi a ta sama odešla, museli narychlo vybrat v tajné nominaci (aby netaktizovali) jiného. V Domě panoval celkem zmatek a Filip, který si poslední dobou hraje na pána tvorstva, po své volbě veřejně vyzradil taktiku proti Oksaně - nominování silného soupeře. Ze stejného důvodu prý totiž volili i Stefi. Nakonec byl pro tento "záslužný" čin vybrán Karlos. Předtím ale mnozí volili Evu, a tak se i ona do neděle pořádně zapotí. Určitě by bylo zajímavé, kdyby nakonec vypadl Karel! Co by udělala Sylva? A co Filip? Určitě by to bylo "vzrůšo". A mohlo by skončit šikanování, které Oksaně oba často připravují.

Stefi je opravdu dokonalá herečka a své představení dohrála až do konce. Svým pátráním po falešném viníkovi vyvolala v domě celkem chaos. Při přenosu pátrala dál: "Ptám se naposled. Je to hrozný. To se nedělá... udělat takovouhle prasárnu." Všichni mlčeli jako hrob, a tak je dusila dál, jestli si aspoň o tom něco myslí. Lišáka Filipa napadlo, jestli si to taky Stefi neprovedla sama, ale nakonec se té myšlenky vzdal. Všichni ostatní mlčeli, tak sbalila kufry, rychle se rozloučila a odešla. Bratr pak musel zasáhnout, protože ostatní začali spekulovat o tom, kdo koho zvolil. Určitě mají pořádně zamotané makovice, tak snad se z toho do neděle vymotají.