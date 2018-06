Umělkyně si na sebe oblečení jen napsala a vyrazila do ulic

14:31 , aktualizováno 14:31

Umělkyně a psycholožka Milo Moiré pocházející ze Švýcarska se rozhodla vyjít do ulic oblečená jen do nápisů. Nechala na sebe napsat, co by si oblékla a vyrazila na umělecký veletrh ve švýcarské Basileji.