Umělec zabil 200 tisíc mravenců a vytvořil z nich obraz

Masový vrah mravenců Chris Trueman tímto hmyzem nijak nepohrdá. Naopak si jich váží. "Když se na ně podíváte pořádně, jsou to úžasná stvoření," řekl umělec.

I proto mu trvalo dílo, které z nich vytvořil, tak dlouho. "Zabralo to několik let. Ne snad proto, že by to byla taková práce, ale najednou jsem se začal cítit strašně, že zabíjím všechny ty mravence, a na víc než rok jsem práci přerušil. Pak jsem si ale uvědomil, že když to nedokončím, tak ti už zabití mravenci by zemřeli zbytečně, takže jsem obraz dodělal," řekl deníku Daily Mail Trueman.

Mravence zabíjel pomocí vaty namočené do odlakovače a jejich těla pak lepil pryskyřicí na podkladové plexisklo. "První reakce od některých lidí byla, že je to příliš drsné, jiní byli zase u vytržení, že je něco takového možné. Vyvolává to řadu otázek, jako jestli je v pořádku zabíjet cokoli kvůli umění," řekl Trueman.

Své dílo ohodnotil v přepočtu na 700 tisíc korun a nakonec ho prodal do muzea kuriozit za cenu, kterou nechce zveřejnit.

Umělce samotného obraz stál nejen dost sil, ale i peněz. Původně si myslel, že si mravence sám pochytá, ale když zjistil, jak zdlouhavé by to bylo, rozhodl se je nakoupit. "Uvědomil jsem si, že mravenci jsou pěstováni a prodáváni lidem, kteří chovají exotické plazy, jako potrava," uvedl umělec. Za každých 40 tisíc mravenců dal v přepočtu asi 10 tisíc korun.