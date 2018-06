Umělé diamanty nerozpozná ani každý odborník

Moissanit se vyrábí už od padessátých let pro využití v elektrotechnice, v této podobě má však nažloutlou barvu a je snadno odlišitelný od pravého. V poslední době se však jeho výroba zdokonalila a na trh se dostává jeho čirá varianta. Vývozem moisannitů se zabývají pouze ve dvou zemích světa - ve Spojených státech amerických a v Rusku.

Odtud k nám také moisannit přichází. Zatímco však USA mají v Česku svého oficiálního dealera, ruské zboží se na trhu pohybuje bez kontroly. A nejen na českém trhu. Odhaduje se například, že třetina všech diamantů na belgickém trhu jsou různé varianty nepravých diamantů vyrobených v Rusku.

S touto situací si neumí poradit ani klenotníci. Loni uskutečnili znalci drahých kamenů zajímavý pokus u londýnských klenotníků, kteří se výkupem a prodejem diamantů zabývají. V deseti klenotnictvích nabídli k prodeji moisannit a tvrdili, že jde o prvý diamant. Devět z deseti klenotníků jim na to skočilo a bylo ochotno zaplatit za moisannit jako za pravý diamant.

Pravost diamantu tedy může hodnověrně potvrdit jen dobrý gemolog či zkušený a dobře vybavený klenotník. A jak na dnešní tiskové konferenci řekl Michal Košelja, předseda České gemologické asociace, měl by každý zákazník při nákupu diamantů vyžadovat od prodejce certifikát původu diamantů, s otiskem konkrétního diamantu. Obchodu s umělými diamanty by jistě pomohlo také zřízení státní gemologické laboratoře, která by dovoz diamantů a jejich napodobenin kontrolovala.

Prodej klenotů s moisanntem není samozřejmě zakázán, leckterým zákazníkem bude dokonce vítán pro svoji nízkou cenu. Nicméně jako napodobenina musí být označen a jako takový taky ceněn.