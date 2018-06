VIDEO: Umělci sundali kníry, Ondráčkovi se ulevilo

„Už jsem toho kníra měl dost. Zrovna předevčírem jsem si dal kafe a měl jsem celý kafe v kníru. A polívku a guláš. Nejsem na to zvyklý,“ řekl Ondráček, který se nechal oholit přímo na jevišti, kde také s Milošem Pokorným předvedli píseň Kníra mám.

Ukončení osvětové akce, která má poukázat na problematiku rakoviny prostaty, se zúčastnili i muži bez kníru.

„Neměl jsem kníra, byl jsem tichá podpora, protože když kluci natáčeli klip, byl jsem na soustředění. Tak aspoň teď jsem se toho mohl účastnit,“ řekl tenista Radek Štěpánek.

Knír nikdy neměl, ale nebylo to kvůli tenisu. „My můžeme nosit vlasy jaké chceme, vousy jaké chceme, takže s tím není problém,“ dodal.

Skutečný knír si nenechal narůst ani Karel Gott a i když mu to s nalepovacím svědčilo, u fanynek by asi neměl pochopení. „Zkoušel jsem všelicos, ale přišly dopisy, ve kterých mi to příznivci rozmluvili,“ vysvětlil Gott, proč se celý život holí.

Spousta známých Čechů poctivě celý listopad knír nosila a Těžkej Pokondr ho měl kvůli klipu dva měsíce. „Ono je to vymakaný. Ten knír totiž není úplně sexy, aspoň ne na nějakých chlapech, a právě proto se vás zeptají: Proč sis nechal narůst takový hnus? A vy řeknete: Proto,“ vysvětlil Ondáček, jak celosvětová osvětová akce funguje.

„Když jsme ten klip dotočili, tak jsme si řekli s Milošem, že i kdyby se nám nikdy už nic nepovedlo, tak na tohle budeme rádi vzpomínat,“ dodal Ondráček.