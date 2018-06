Umělci se rozloučili s Havlem prezidentem

První píseň zazpívala Bára Basiková. Vybrala si Psát od prvních řádků z muzikálu Jesus Christ Superstar.

Po ní přišel na jeviště duchovní Tomáš Halík. "Někdy jste mluvil spíše jako disident než jako prezident," řekl a dodal, že Havel do politiky vložil také kulturní a duchovní rozměr. Na závěr vzkázal: "Ať žije Václav Havel!"

Následně ovládl jeviště Daniel Hůlka a po něm na Havla - kdysi technického pracovníka v divadle ABC - zavzpomínaly Jaroslava Adamová, Květa Fialová a Stella Zázvorková. "Jsem ráda, že jsem se s Václavem Havlem setkala jako s kulisákem," pronesla Adamová. Zázvorková prezidentovi popřála už jen to dobré. "A k tomu mu dopomáhej Bůh a Dáša."

Když na podium dorazil Karel Gott a začal píseň Když jsem já byl tenkrát kluk, na plátně za ním se objevily fotografie z Havlova dětství. Snímky prezidenta z různých období pak doprovázely i některá následující vystoupení.

Z dalších umělců vystoupili Táňa Fischerová, Helena Vondráčková, Eliška Balzerová, Štefan Margita či Jiří Stivín. Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem předvedli "balet", po nich vystoupilo se svou hrou Divadlo Sklep. "Ať Tvůj duch, Václave, Hradem vládne dál," pronesla bílá paní. Zhruba dvacítka herců pak poklekla, otočila se do prezidentské lóže a zvolala: "Sire Václave, oroduj za nás!"

Slavnostní večer z Národního divadla, který odvysílala televize Prima pod názvem Pocta Václavu Havlovi, vychází momentálně také na DVD a VHS. Jedná se téměř o identickou podobu televizního pořadu, který je navíc na DVD doplněn o několik bonusových materiálů, které se nedostaly do televizního záznamu, dále o dokument Václava Mattlacha o Václavu Havlovi, "film o filmu" - tedy jak celý projekt vznikal a také o záznam Audience z Národního Divadla v nezkrácené podobě, kde účinkují Josef Abrhám, Pavel Landovský a Jiřina Bohdalová. Až do konce roku 2003 je možné zakoupit v síti Bontonlad DVD za 399 Kč a VHS za 249 korun.

Úryvek z dobového tisku (Rudé právo z roku 1977) přečetl herec a ředitel pražského divadla Na Fidlovačce Tomáš Töpfer, Ivana Chýlková s Janem Krausem pak vystoupili s novinovými titulky článků o prezidentském páru, které vytvořily vtipnou mozaiku. "Tichá domácnost na Hradě, Vydírá Havla dítětem?, Prezident dal vale špitálu, Jak si Havel namaloval hrnečky, Havlovi flámovali do rána, Havel si vybral sex," ozývalo se Národním divadlem.

Houslový virtuoz Václav Hudeček zahrál pro prezidenta Dvořákovu Humoresku, vystřídali ho Michal Pavlíček s Kamilem Střihavkou a písní Jak ze sna procitám z muzikálu Jesus Christ Superstar.

Jiří Bartoška přišel na jeviště ve staré zimní bundě. V té samé předstoupil v listopadu ´89 před dav, který skandoval "Ať žije Havel!". Dokazuje to záznam, jenž byl promítnut na velké plátno za Bartoškovými zády. Marta Kubišová pak zazpívala Modlitbu pro Martu.

Po přestávce mohli diváci v sále i lidé na ulici před obří obrazovkou zhlédnout Pražský výběr, Borise Rösnera, Ondřeje Vetchého či Hanu Zagorovou.

"Zájem o vstupenky byl tak mimořádný, že jsme mezi historickou budovou Národního divadla a Novou scénou umístili projekční obrazovku," vysvětlil producent Janis Sidovský.

Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak vystoupili s "Abdikační řečí Járy Cimrmana". Ta byla prolnuta mnohými narážkami na Havlovy výroky nebo činy Dagmar Havlové. "Naše rezervace nevzkvétá a vy si svého náčelníka nevážíte, i když jiní by vám ho záviděli," neslo se nad auditoriem.

Věra Bílá a Kale publikum roztleskali, poté Pavel Landovský a Josef Abrhám zahráli kus z Havlovy hry z roku 1975 Audience. Společně s Jiřinou Bohdalovou pak předvedli hru Karla Šípa (2003) s názvem "Dál".

Tradičně netradiční bylo vystoupení Jaroslava Duška, který humorně uváděl videozáznam s proslovy díků Václavu Havlovi z úst světových politiků a dalších osobností jako Madelaine Albrightová, Kofi Annan, Sean Connery, Aleš Valenta. V prvním spotu mohli diváci slyšet poděkování bývalého amerického prezidenta George Bushe, poslední příspěvek patřil jeho synovi. Dušek na to navázal zvoláním: "Nechť mládnete jako George Bush i vy!"

Bolek Polívka přišel na jeviště o berlích s Viktorem Fialkou, jenž ztělesňoval prince Charlese. Po Viktoru Preisovi, Vlastě Chramostové a Magdaleně Kožené se přišel s prezidentem rozloučit Marek Eben. Pointou jeho inteligentně humorné řeči byly prezidentské milosti.

"Celý život uděloval milosti, ale svůj trest si vždy odseděl natvrdo. Dnes dostává milost prezident Havel." Poté se na plátně promítnul dokumentární sestřih z Havlova prezidentského období "Václav Havel, občan a prezident (1989-2003), jehož autorem je Jan Matlach.

Na závěr předal ředitel Národního divadla Daniel Dvořák prezidentovi Zlatou pamětní medaili ND. Následoval bouřlivý potlesk. Havel vzápětí poděkoval své manželce a také zlaté kapličce "za propůjčení tomuto pořadu". Byl jsem upřímně překvapen tím množstvím přátel a umělců, kteří zde vystoupili," pronesl.

Po příchodu Dagmar Havlové padl polibek, po kterém se na jevišti shromáždili všichni účinkující a zazpívali "Život je jen náhoda". Václav Havel na samotný závěr dodal, že to není odchod, ale návrat. "Je to návrat do světa, z něhož jsem vzešel," ukončil slavnostní večer.

Národní divadlo bylo zcela plné. O přestávce po chodbách korzovaly známé tváře, ministr kultury Pavel Dostál, předseda vlády Vladimír Špidla, ministr zahraničí Cyril Svoboda, ministr pro informatiku Vladimír Mlynář a samozřejmě také herci a další umělci.

Tajemství velkého večera bylo předčasně prozrazeno

Překvapení pro Václava Havla na rozloučenou s prezidentskou funkcí je prozrazeno. Podrobný scénář programu, který chystala jako překvapení jeho žena Dagmar, zveřejnil časopis Týden.

List se dostal prezidentovi do ruky a na Hradě zavládlo značné rozladění. "Pan prezident časopis viděl, ale definitivní podobou se nechá překvapit," potvrdil hradní mluvčí Martin Krafl.

Dagmar Havlová, hlavní dramaturgyně představení v Národním divadle, a ředitel pořádající agentury Janis Sidovský se snaží zachránit, co se dá. Zveřejněný detailní scénář byl podle Krafla jen "jakousi mediální verzí".

"Definitivní podoba zůstává tajemstvím až do poslední chvíle," tvrdil mluvčí. "Časopis otiskl jen předběžnou verzi scénáře. Ta byla delší než ta současná a některé věci v ní nebyly ani zahrnuty."

O tom, že se časopis zřejmě trefil do černého, však svědčí Sidovského podrážděná reakce. "Přišlo mi to velmi nekorektní, zrušili jsme jim na večer akreditaci," přiznal velmi nestandardní odvetný krok.

Na výrazné změny ve scénáři je zřejmě už stejně pozdě. Jednotlivá vystoupení šedesátky herců a zpěváků jsou dávno nacvičena. "Zkoušky mluvených a činoherních částí probíhají už přes měsíc. Ve středu se celý den zkoušelo s orchestrem a trénovali i téměř všichni interpreti," potvrdil Sidovský.

Pokud se bude něco upravovat, půjde spíše jen o věci technického rázu.

Večer je dílem první dámy

O nápadu uspořádat slavnost na manželovu počest přemýšlela Dagmar Havlová dva roky. Osobně se podílela také na scénáři. Národní divadlo vybrala jako místo rozloučení s prezidentem proto, že 1. ledna 1990 se tu konalo slavnostní představení opery Libuše od Bedřicha Smetany, které zahájilo Havlovo třináctileté funkční období. "Kruh se uzavírá," vysvětlila Dagmar Havlová.

Do divadla první dáma pozvala také bývalé undergroundové hudebníky Jaroslava Hutku a Vlastu Třešňáka, ti však účast odmítli. "Mezi účinkujícími jsou lidé, kterých si nevážím," vysvětlil Třešňák a oficiálně se vymluvil na nemoc.

Skupina Plastic People of the Universe mezi pozvanými nebyla. "S Helenou Vondráčkovou v jedné místnosti být nemusím," prohlásil znechuceně Vratislav Brabenec, jeden z "Plastiků".

Většina účinkujících připravila svůj výstup jen pro tento neopakovatelný večer. Všichni vystoupili bez nároku na honorář. Své vystoupení považují za dárek Václavu Havlovi. Obdobný večer se konal v září v New Yorku při Havlově návštěvě Spojených států.

Záznam benefičního večera odvysílá v poslední den funkčního období Václava Havla, 2. února 2003, TV Prima a Český rozhlas 1 Radiožurnál.