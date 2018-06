Uma zhubla 11 kilo díky čokoládě

10:59 , aktualizováno 10:59

Přes jedenáct kilo shodila za šest týdnů herečka Uma Thurmanová, aby její vražedkyně v Tarantinově filmu Kill Bill měla tu správnou figuru. A šla na to velmi svérázně - cpala se samými sladkostmi. Dvojnásobná třiatřicetiletá matka to řekla v odpovědi na otázku rakouského magazínu Woman, jakou že to držela před natáčením dietu.

