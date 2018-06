Thurmanová popírá plastiky, ale ukázala „vyžehlený“ obličej bez vrásek

Už je to více než dvacet let, kdy Uma Thurmanová zazářila ve filmu Pulp Fiction. Ve filmu předvedla nejen dokonalou postavu, kterou se může pyšnit i po několika porodech dodnes, ale také bezchybnou tvář.

Tu si chce zřejmě herečka udržet, a proto si nechala obličej omladit. Jakékoli zásahy však stále popírá.

„Lidé říkají různé věci, ale je to hlavně moje věc,“ sdělila minulý rok v rozhovoru pro britský server Daily Mail.

„Prostě jsem jen experimentovala. Myslím, že by ženy měly být otevřené a ochotné experimentovat s různými podobami krásy. Je to jen make up, který se na konci dne smyje,“ tvrdila dál v rozhovoru a snažila se všechny přesvědčit, že je vše jen otázkou dokonalého líčení.

I plastičtí chirurgové a lidé zabývající se různými úpravami vzhledu však tvrdí, že v případě Umy už opravdu nemůže jít o dokonalý make-up.

„Uma rozhodně vypadá, jako by prodělala dramatickou proměnu, podle mého názoru přehnanou. Nejvíc se mi zdá jiná její oblast okolo očí. Vypadá to, že si nechala nedávno udělat blefaroplastiku, také známou jako plastiku očních víček. Nemá na sobě ani tužku, ani řasenku, pravděpodobně aby se vyhnula infekci kvůli nové operaci,“ popsal v minulosti Daily Mailu významný plastický chirurg Mark Norfolk.



Thurmanová plastiky popírala už loni v únoru: