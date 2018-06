Uma Thurmanová se rozešla s přítelem

Spekulace o rozchodu se objevily už při předávání Oscarů, kam hvězda filmu Kill Bill dorazila sama. Domněnky později potvrdil deníku New York Post mluvčí herečky Robert Garlock, který jí dělal garde na pooscarovém večírku.



"Bohužel je to pravda. Každopádně ale zůstáváme blízkými přáteli," uvedli v prohlášení Thurmanová a Balazs. Od února je to obrat o sto osmdesát stupňů. Před několika týdny herečka v magazínu InStyle ještě tvrdila: "Lidé si vás neustále dobírají, že zkoušet obnovit dřívější vztah není dobrý nápad a že to nefunguje. U mě to ale překvapivě jde."



Thurmanová vždy vychvalovala Balasze, kterému patří také hotely Mercer nebo Chateau Marmont a Standard v Los Angeles, až do nebe. Stejně tak ale nikdy nezapomněla pochválit svého exmanžela Ethana Hawka, se kterým se rozešla v roce 2004. "Je báječné mít v životě muže, který je krásný, inteligentní, zajímavý a tolik dobrosrdečný a ochotný vám pomoci," tvrdí Uma o Ethanovi, se kterým má dvě děti.