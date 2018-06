Uma Thurmanová chce nabušeného zajíčka

"Znám spoustu žen, které si pořizují zajíčky. A je fakt, že jsem právě dospěla do tohoto bodu," přiznala Thurmanová.

Ještě donedávna ale v rozhovorech tvrdila, že přednost dává zásadně mužům starším, jež jí mohou poskytnout moudrost a vést ji. Dnes se na vše dívá střízlivě a tvrdí, že dospělá, slavná, inteligentní a navíc atraktivní žena nemůže najít vhodného partnera. Raději si proto pořídí mladšího muže, který ji bude obdivovat a zbožňovat.

"Je nesmírně těžké s někým randit, když jste slavná žena. Je zde spousta různých mužů. Někteří se cítí s vámi velmi oslabení a zženštilí, jiní zase ne. Nebyla jsem zatím venku na rande s mnoha mladými muži. Takže s tím nemám zkušenosti, " obává se trochu Thurmanová.

Nicméně nějakou zkušenost již s mladíky má, ale jen z filmového plátna. "Hrála jsem to ve filmu Prime a užila si to. Ta jejich svěžest, to ryzí klukovství se mi při práci líbily tak, že se mi to bude líbit i v soukromí," prohlásila Uma na stránkách Daily Mirror.

Během natáčení ji nezaujalo jen klukovství, ale také neukojitelná chuť se milovat ve spojení s nezkušeností. "Proč ne? Užívat si s mužem, který ještě nevyzkoušel všechno, který nezašel za všechny hranice, může být velmi hezké," přiznala okouzlující hvězda filmu Kill Bill.