Ulm se zasloužil o novoročního občánka Kladna

Od té doby ta soutěž prošla mnoha úpravami, dodali jsme pantomimu, zkoušeli dvouslovná spojení, cizí slova a pak jsme se zase vrátili k předmětům. Udělali jsme také devět silvestrovských Kufrů a jeden rok jsme se dokonce zasloužili o prvního novoročního občana Kladna.

Budoucí matka se při Kufru tak smála, že to na ni přišlo a muselo se jet okamžitě do porodnice," prozradil Aleš Ulm, někdejší zpěvák populární muziky.

Už osm let běží v televizi další Ulmova soutěž O poklad Anežky české, při které se sice lidé tolik nesmějí, ale zato víc navštěvují kulturní památky.



"Díky Anežce čtu odborné a faktografické knížky a kupuju si je důsledně, aby mi náhodou něco neuniklo. Získal jsem jakýs takýs přehled o našich dějinách, takže občas překvapím i odborného poradce. Vždycky nastuduju detailně jedno období, ale pak to zase rychle zapomenu. Jak říká Marek Eben: ´Jsem jako průtokový ohřívač, napustím to, ohřeju a pak to zase všechno vyteče.´ Ale musím říct, že nějaké usazeniny zůstaly - třeba Marek umí vyjmenovat zpaměti česká knížata, krále a císaře," podotkl televizní dramaturg.