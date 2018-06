Ulice slavila sto dílů, její hvězda Badinková sedmadvacetiny

FOTOGRAFIE ZDE

Ke správné oslavě narozenin patří i dort – ani tady nechyběl. Dokonce se ho pořadatelé oslavy nebáli přinést do rozjařeného davu se stovkou rozsvícených svíček.

Narozeniny na této party oslavila i představitelka jedné z hlavních rolí – Lenky Drápalové – herečka Michaela Badinková.

V případě tak mladé dámy, jako je ona, není proti společenským pravidlům prozradit kolikáté. Ve středu jí bylo sedmadvacet let.

Na party ke 100. dílu Ulice nechyběla ani herečka Ljuba Krbová, která v nekonečném seriálu hraje Annu Málkovou alias Anču. Krbová se pochlubila, že ji již tuto sobotu čeká natáčení nové pohádky, kde si zahraje královnu. "Klasickou princeznu jsem nikdy nehrála a asi už to nestihnu, ale Pavel Trávníček, který bude hrát krále, také došel od princů ke králům." - audio zde

Na večírku se objevil i skladatel a moderátor Ondřej Brzobohatý. Ondřej prozradil, že se svým otcem, hercem Radoslavem Brzobohatým, připravuje další hru v Brzobohatého divadle v Praze. "Ještě nemáme dílko celé přeložené, ale pokud by to vyšlo, bylo by to skvělé, protože bych měl opět možnost si zahrát, a to mě baví," řekl.

Kromě divadla žije Ondřej Brzobohatý především hudbou. Po producentské spolupráci na albu Sámera Issy by se měl podílet na připravované desce Dary Rolinc. "Oslovila mě, abych s ní spolupracoval na jejím cédéčku. Zatím ale nevím nic konkrétního." - audio zde