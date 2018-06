Ulice slavila, Klein našel v dortu uříznutý prst

Zlatým hřebem večera byl obrovský dort s deseti zapečenými prstýnky pro štěstí. Mauerová prohlásila, že kdo prstýnek nalezne a vysloví veřejně své přání, bude mu do roka a do dne splněno. "Není to žádná pověra, ale pravda," dušovala se Míša a uváděla, co vše se splnilo loňským nálezcům.

Letos byl tím šťastným například Ondřej Brzobohatý, jehož jediné přání bylo, aby někdo povolaný doplnil na rautu lososa. Ostatní si přáli klasicky lásku, štěstí a zdraví.

Režisér Dušan Klein si zamluvil první porci dortu a ke svému zděšení v něm našel uříznutý prst. Byla to ale pouze atrapa. Dle informací Ondřeje Brzobohatého a Míši Mauerové bohužel nepoživatelná. Se sledovaností Ulice byl spokojen a v klidu kouřil dýmku.

Seriáloví manželé Ilona Svobodová a Ondřej Pavelka spolu stále diskutovali, že by se dlouho neviděli? Na večírku byla přítomná Hana Maciuchová alias profesorka Miriam Hejlová. Dorazila také vycházející hvězdička Patricie Solaříková a maminka tříměsíční Justýnky - Jana Bernášková.