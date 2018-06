Úlety roku 2009: nahá Bartošová, labilní miss i upovídané milenky

O zřejmě největší poprask se v případě společenských úletů postarala zpěvačka Iveta Bartošová, která si ještě coby zamilovaná užívala v Egyptě se svým partnerem Jiřím Pomejem. A která taky vyváděla natolik, že ukázala fotografům své poprsí. "Žádný silikon, jsou pravé, klidně si sáhněte," komentovala tehdy svůj úlet. "V životě bych si nevzal babu, která by měla umělá ňadra. Radši menší, ale pravá," přisladil si i Pomeje.

Méně pochopení měl pro celou událost producent a marketingový ředitel TV Barrandov Janis Sidovský. "Kam se poděl půvab tři oříšků? Můj odhad ztráty soudnosti: 100 %," shrnul v blogu iDNES.cz. Přešlapů v případě Ivety Bartošové ale bylo víc - od svatby až po následný rozchod a plánovaný rozvod. - více o nahých fotografiích Ivety Bartošové čtěte zde

Celonárodním tématem byla na jaře i biomasa. Ne zcela ideálně ji proslavila zelená poslankyně Kateřina Jacques, která její smysl měla vysvětlit v talk show Jana Krause. Nestalo se. Ekologický slovníček se změnil ve veselou taškařici, ze které měl národ Vánoce ještě na podzim. Kraus tehdy položil jednoduchou otázku: "Čím si zatopím v kamnech na biomasu?"

Místo konkrétních příkladů, se však nejdřív dozvěděl, že to je biologický odpad a pak následovalo pouze mlčení. Moderátor se několik minut snažil dostat od Kateřiny Jacques informaci, co tedy má do kamen přiložit. "Kompost mám a co mám tedy frknout do těch kamen?" Poslankyně pak už jen v závěru krčila rameny a zaskočeně se usmívala na diváky. "Bylo to prostě okno, trapas," komentovala později v iDNES.tv Jacques svůj výstup. - čtěte Totální výpadek a trapas, říká Jacques o biomase

Ne zcela povedený rok uzavírá i Regina Holásková, kterou proslavila reality show VyVolení. Roční dceru Isis Paolu jí odebrali sociální pracovníci, podle kterých se o dceru neuměla postarat. Udání přitom přišlo ze strany jejího partnera a otce dítěte, jehož jméno v rodném listě paradoxně chybí.

"Podcenili jsme to, netušila jsem, že to dojde takhle daleko," sypala si popel na hlavu Holásková. "Jsem ze všeho hodně smutná a zoufalá, ale věřím, že se všechno v dobré obrátí," dodala v rozhovoru pro iDNES.cz. Jelikož ale žila v podmínkách, které podle orgánů nebyly ideální pro výchovu dítěte, prosby Holáskové vyslyšeny nebyly. - čtěte Regině z VyVolených odebrali dceru. Podcenila jsem to, říká

Končící rok si za rámeček nedá ani moderátor Leoš Mareš. I když se mu po pracovní stránce dařilo nadmíru dobře, jeho soukromí i přes narození druhého dítěte utrpělo trhliny. Lze tak soudit podle faktu, že se k poměru se známým moderátorem přihlásila finalistka Miss ČR 2007 Lucie Petrišková.

VIDEO: Petrišková: Všechno jde, když se chce, říká o poměru s Marešem

"Všechno jde, když se chce," odpověděla modelka na otázku, jak dokázala vztah se ženatým mužem utajit. "Neřekla jsem, že nesnáším nevěru, řekla jsem, že já nepodvádím. Ženatý byl Leoš, já vdaná ani zadaná nebyla," komentovala tehdy kauzu dvacetiletá dívka. Mareš si dal pro jistotu pusu na zámek a nic nekomentoval. - čtěte Petrišková: Všechno jde, když se chce, říká o poměru s Marešem

O značné pozdvižení se v září postarala další modelka, finalistka České miss Leona Grešáková. Partnerská krize, která její vztah provázela, vyvrcholila rozchodem a jejím následným protestem - divokou jízdou na koni po pražském Václavském náměstí. Nervy na pochodu se projevily tak, že třiadvacetiletá rodačka z Ostravy kličkovala mezi lidmi s výkřiky "antikomunismus", které doprovázela modlitbami a křižováním. - čtěte "Šílená" jezdkyně na koni z Václaváku je finalistka České miss

VIDEO: Na Václavák přijela žena na koni a modlila se. Skončila na psychiatrii

Na místě museli zasáhnout strážníci, kteří dívku strhli z koně a přivolali záchranku. "Nervozita koně se v tu chvíli stupňovala a hrozilo nebezpečí, že se splaší a rozběhne do davu přihlížejících. Proto strážníci v zájmu ochrany bezpečnosti lidí použili hmaty a chvaty a ženu strhli z koně. Byla velice agresivní a vzteklá, kopala kolem sebe, snažila se kousat a poté utéct," uvedl komisař pražské městské policie Rudolf Rubeš.