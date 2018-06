Ukradla jí plán svatby do puntíku

Jak Tiffani-Amber říká, zářijová svatba Sarah a jejího dlouholetého přítele Freddieho Prinze Jr. (26) se uskutečnila přesně podle scénáře, na kterém ona dlouhé týdny pracovala společně s hollywoodským guru v oblasti pořádání večírků a party Jeffreyem Bestem.

"V každém detailu to byla naprosto stejná oslava. Shodné jídlo, výzdoba, květiny. Prostě všechno. Když jsem to viděla v časopise na fotografiích, málem jsem se rozbrečela," nechala se slyšet Thiessenová, která ovšem svoji plánovanou svatbu zrušila.



Gellarová ani Prinze se na toto téma nechtějí vyjadřovat. Prozatím mlčí také pořadatel večírků Best, v jehož ateliéru plán na svatbu Tiffani-Amber vznikl.

"Jednou z možností je také podvod ze strany pana Besta. Když jsem svatbu zrušila, možná si řekl, že prodá můj vlastní návrh někomu jinému. V projektu ale bylo mnoho mých nápadů a navíc jsem za něj zaplatila nehoráznou sumu. Myslím, že vše dořeší až soud," pravila varovně seriálová herečka.