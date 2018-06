Ukázka z knihy: Opilou Bartošovou museli zachraňovat i střihači

UKÁZKA Z KNIHY Iveto, sbohem... Iveta Bartošová očima důvěrnice

Autoři: Zlata Dvořáková, David Zápal Démon alkoholu útočí Dnes již nikdo přesně nezjistí, co bylo roznětkou počátku alkoholických potíží Ivety Bartošové. Možná za tím byla její labilní psychika, kterou notně pošramotila aféra s Romanem Třískou, rozhodně je ale pravda, že důležitou roli sehrála Ivetina neschopnost udržet si normálně fungující partnerský vztah. Ze zpěvačky se postupně a velmi plíživě, že to její okolí jen stěží mohlo postřehnout, stávala troska. Až postupem času bylo nad slunce jasnější, že situace je neudržitelná, a pokud se Ivetu nepodaří ze spárů alkoholu vymanit, dopadne tragicky. Dnes Golda již nespočítá, v kolika případech skoro na kolenou prosila Ivetu, aby se vzpamatovala. "Proboha, kočičko, nepij! Vždyť takhle Láďovi dáváš Artura na zlatém tácu!" "Slibuju, už se toho nedotknu. Víš, jak mi je ten alkohol odporný. Piju jen proto, že nemůžu spát" vymlouvala se v těch chvílích Iveta. Obálka knihy o Ivetě Bartošové Jindy se našel další důvod, proč se oddávat alkoholu: princeznu české popmusic bolel žaludek, tak si potřebovala dát panáka. Nebo měla trému před vystoupením. Rozbolela ji hlava. Nebo ji někdo rozčílil. K bolestem žaludku se váže jedna smutná historka. Zpěvačka byla tak přesvědčena o tom, že za její problémy může nemoc vnitřních orgánů, že se rozhodla svěřit do rukou filipínského lékaře. Ten jí za obrovskou sumu z jater "vyoperoval" neexistující nádor. Jeden čas zpěvačka holdovala především vínu. Její míra byla tehdy dvě lahve "sedmičky" denně. I tak to bylo přespříliš. Jeden čas se naopak její dávka rapidně snížila. Byla totiž již v takovém stavu, že aby mohla konečně začít fungovat jako matka i zpěvačka, srkala víno prakticky jen po lžičkách. Teprve později Iveta přešla na vodku. V počátcích kupovala značkovou finskou, časem, když se zhoršovala její finanční situace, se snižovala i kvalita pití – proudem tekla pražská vodka a nakonec i tekutina se stejným názvem, ale bůhvíjakého původu z levných vietnamských prodejen. Oblíbila si i nápoj mužů, kteří mají také své dny – fernet. Ale vodka měla přednost. Na rozdíl od vína a fernetu totiž není z dechu tolik poznat, že člověk právě před chvílí vypil například půl lahve naráz. Iveta Goldě stokrát přísahala, že pije naposled, dokonce si na jednu vodku černým fixem napsala: MOJE POSLEDNÍ. Samozřejmě to pravda nebyla a těch lahví ještě padlo bezpočet. "Nikdo se hlavně nesmí o mém pití dozvědět. Nesmíš to nikomu říct! Pomůžeš mi, kočičko, abych se toho zbavila?" žadonila Iveta.