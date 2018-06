Uhynula jedniná hnědobílá panda žijící v zajetí

Jediná hnědobílá panda žijící v zajetí uhynula. Oznámila to tisková agentura Nová Čína. Pandě pojmenované Tan Tan po svých opatrovnících bylo 29 let a již roky trpěla šedým zákalem očí a dalšími dravotními problémy. V květnu u ní byla objevena rakovina. Její stav se zhoršil 1. září, kdy začala trpět záchvaty a přestala být schopná stát či jíst. Uhynula ve čtvrtek poté, co upadla do bezvědomí.