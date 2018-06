Udělejte co jste vždy chtěli udělat, v květnu přijde konec světa, radí astrologové

Také astronomové, kteří se zaobírají pohybem těles ve vesmíru a ne jejich vlivem na lidi , očekávají mezi 5. a 16. květnem seřazení některých planet a Slunce do přímky, ale žádné katastrofické znamení v tom nehledají. Budou mít letos plné ruce práce, aby vyvrátili tvrzení o konci světa, stejně jako tomu bylo v roce 1982, v roce 1962 a ještě dvacet let předtím. A stejným apokalyptickým vizím budou jistě muset čelit i v roce 2020.

“Jestli se lidé potřebují něčím znepokojovat, ať se raději znepokojují svojí jízdou na dálnicích,” uvádí na pravou míru apokalyptické vize E. C. Krupp, ředitel Griffithovy hvězdárny v Los Angeles.

V zákrytu za Sluncem se kromě Země seřadí i Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn, tedy šest z devíti planet sluneční soustavy. Nic z květnového představení nebude ze Země viditelné, jelikož mu bude bránit sluneční záře. Jediným projevem seřazení planet bude ve čtvrtek objevení Marsu, Jupiteru a Saturnu nízko na obloze, jak se blíží ke svým pozicím. Do stejné polohy se dostane i srpek měsíce.

Při květnovém seřazení planet nehrozí žádné nebezpečí kolize. Přesto každý takový úkaz inspiruje k novým apokalyptickým predikcím.Velkou pozornost vzbudila například knížka nazvaná Efekt Jupiteru, která předpovídala, že zemětřesení při podobném seřazení planet v roce 1982 promění Kalifornii v hromadu kamení. Věštba se samozřejmě nenaplnila.

Další podobná kniha nazvaná zlověstně “5. 5. 2000: Led, poslední katastrofa” předpovídá, že seřazení planet a nárůst sluneční aktivity rozpoutá řetěz reakcí, které zapříčiní klouzaní zemské kůry a posuny pólů.

“Byl by to geologický Armageddon,” řekl autor knížky Richard Noone. “Vulkanismus by se stal globální záležitostí, zemětřesení by překročila všechny stupně, o kterých Richter mohl jenom snít, vlny stovky metrů vysoké by zalily stovky kilometrů souše,” pokračoval.

Třistadevadesátistránková kniha vysvětluje posunem pólů všechno, od vymření civilizace, která postavila pyramidy až po mamuty, které z ničeho nic zmrzly na Sibiři.

Noone se odstěhoval svou rodinou do bezpečí do Georgie, ale astronomové tvrdí, že ani on, ani nikdo jiný se nemusí seřazení planet obávat. Extra tlaky, které astronomickým úkazem vzniknou, jsou jen zlomkem toho, co se pravidelně odehrává působením Měsíce a zemské gravitace.

Astrologové naproti tomu tvrdí, že seřazení planet signalizuje přechod z období Ryb do období Vodnáře a to nemůže věštit nic dobrého. Nárůst energie povede prý také k odklonu od dvatisíce let starých křesťanských principů.

“Nikdo nikdy nebyl schopen přesně vysvětlit, jak pohyb kamenů ve vesmíru ovlivňuje život lidí,” řekl Dennis Mamman, astronom z vědeckého centra v San Diegu. “A je hanbou, že se lidé nechali chytit do takovýchto pastí. Vesmír je fascinující věc a to, že mu rozumíme a umíme předpovědět, jak se bude chovat, je vynikající známkou naší inteligence,” dodal.