Udělej si sám...

»Dnes odpoledne jsem hodinu štípal polena do krbu, pak jsem absolvoval pětikilometrový výšlap se psem a cítím se skvěle. Kdybych totéž udělal před rokem, nejspíš by mě to zabilo,« usoudil v časopisu T ime jeden z prvních pacientů, který se ve Spojených státech podrobil zbrusu nové genové terapii srdce.Bypass a angioplastika, jimiž lékaři zprůchodňují ta místa v cévách, jež aterosklerotické pláty nebezpečně zúžily, patří už k běžným zákrokům na srdci. U pětiny pacientů se však do deseti let průchodnost krve zhorší zase na jiném místě. Proto vědci hledali řešení, které by nemělo dočasný, ale trvalý efekt. Zdá se,že je už našli. Nová metoda vychází z faktu, že dostává-li srdce málo okysličené krve, je schopno si vytvořit cévy nové. Proces zvaný angiogeneze trvá však příliš dlouho na to, aby tělo mohlo vlastní silou zabránit například infarktu. Růst lze, jak vědci zjistili, výrazně popohnat tím, když se do srdce injekcí vpraví buď bílkovinný růstový faktor,který je stavitelem nových cév, nebo přímo gen, jenž faktor řídí. Cílem je, aby se srdce co nejdříve pokrylo sítí malých cév schopných zásobit ho krví lépe než několik velkých. Ukazuje se však, že při aplikaci růstového faktoru bude zřejmě třeba injekce po čase opakovat. Výsledky této genové léčby, kterou už praktikují v padesáti amerických a v několika britských nemocnicích, jsou více než dobré. Po šesti týdnech se pacienti zbaví bolesti na prsou, mohou se normálně pohybovat a vracejí se ke všem běžným činnostem, dokonce i k rekreačnímu sportu. V ědecký důkaz účinku genové terapie však dosud paradoxně chybí - žádná moderní zobrazovací technika totiž nedokáže cévní přírůstky zachytit.