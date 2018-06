Udělat si legraci z Gotta byla odvaha, říká Jiřina Bohdalová

Letos jste se kromě hraní předvedla i jako spisovatelka. Napsala jste knížku k sedmdesátinám Karla Gotta. Kdy jste o Gottovi slyšela poprvé?

Tak to si nevzpomenu, ale přesně vím, kdy jsem Karla prvně viděla. Pustíte-li si film režiséra Václava Kršky Komedie s klikou (je z roku 1964 a hraju tam jednu z hlavních rolí), zpívá tam začínající Karel Gott. Hned nato jsme se opravdu sblížili. A bylo to přes legraci. Smáli jsme se stejně rádi a podobným věcem. Naše přátelství bez pohromy trvá mnoho let.



Ta knížka se jmenuje Herr Gott... a že to uteklo. Napsala jste ji s kamarádkou Slávkou Kopeckou. Kde se ten nápad vzal?

Vždyť vám to povídám, na základě celoživotního přátelství a dokonalé znalosti Mistrovy Achillovy paty: lásky k humoru. Jinak bych si podobný dárek nejspíš odpustila. Nápad sestavit knížku, která si dělá vkusnou legraci, zdůrazňuji legraci, z modly, jakou je Karel Gott, je přece odvážný. Ale byly jsme na to dvě. Se Slávkou jsme se opravdu vyblbly při vymýšlení ptákovin, pravých i smyšlených gratulací, vinšování, nactiutrhání, rýmování veršù, písní. Objednaly jsme kresby, horoskop, odhalily jsme tajemství Gottova písma, víme, kolik má u krku a jaké má číslo bot, zařadily jsme i kvíz s tajenkou. A pak jsme se trochu bály, jestli jsme to nějak nepřepískly. Co na to řekne Gott. - čtěte Gott slaví 70. narozeniny. Podívejte se, kdo přišel popřát



A co na to řekl Gott?

Knížky jsem mu přinesla v nůši až do Ambassadoru, kde své mladické narozeniny slavil. Sotva jsem ji na svých zádech vlekla. Karel nic netušil, podařilo se nám celou "záškodnickou akci" utajit, a to nám k dílu přispělo víc než čtyřicet gratulantů. Ozval se za pár dnů. Volal z Monaka. Řekl mi, že HERR GOTT byl nejoriginálnější dárek, který kdy dostal.



Jak dlouho jste knížku ji psaly?

Asi půl roku. Byla to hlavně zábava, pracovaly jsme pro božského Karla a řvaly jsme při tom smíchy.

