Udělala jsem to z legrace, říká žena, která hodila kočku do smetí

Video s nesmyslným činem obletělo svět. Žena přichází ke kočce, chvíli ji hladí a pak ji nečekaně popadne za krk a hodí do popelnice. Vše se odehrálo v britském Coventry a na záznamu byla identifikována neprovdaná bankovní úřednice Mary Baleová.

Sama se hájí, že šlo o žert. "Nechápu ten povyk. Vždyť je to jen kočka. Udělala jsem to z legrace, myslela jsem, že to je vtipné. Nikdy mě nenapadlo, že tam bude uvězněná. Myslela jsem, že vyleze," řekla Baleová.

VIDEO: Žena z britského Coventry se pomazlila s kočkou a pak ji hodila do popelnice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kočka se ale z popelnice dostala až po patnácti hodinách, když její majitelé uslyšeli mňoukání. I když všemi zavržená žena uznává, že to asi neměla dělat, tvrdí, že takovou nenávist si nezaslouží. Domů jí chodí dopisy hrozící smrtí a na Facebooku bylo vytvořeno několik jejích profilů.

Ženy se veřejně zastali její blízcí. "Je to ta nejlaskavější osoba, jakou můžete potkat. Sama měla kočky, když byla malá, a v životě neprojevila ani náznak krutosti ke zvířatům. Miluje zvířata," řekla její matka Celia Baleová. "Volala jsem jí a neumí vysvětlit, proč to udělala, ani jak ji to napadlo, ale velmi toho lituje," dodala. Její dcera prý je pod velkým tlakem, protože má otce v nemocnici.

Reakci lidí považují za přehnanou i majitelé kočky, kteří video zveřejnili. "Nemůžu uvěřit reakci okolí. Dala jsem to na Facebook, protože jsem chtěla vědět, kdo to je. Teď to ví i policie a myslím, že lidé by to měli nechat na nich. Nemám ji ráda, ale nechci, aby jí někdo ublížil, ať se stalo cokoli," řekla majitelka kočky Stephanie Mannová.

Policie Baleovou vyslechla, ale neobvinila ji z žádného trestného činu. Naopak od nich dostala několik rad pro svou bezpečnost.