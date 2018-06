Údajná Clintonova milenka je pod čepcem

"Už mě docela obtěžuje i fakt, že se bulvární tisk o naší svatbě dozvěděl. Měla to být utajená akce. Jsem smutná, že mi novináři nedají pokoj ani po tolika měsících, které uplynuly od aféry spojené s Billem Clintonem," svěřila se Jonesová.

Myslí to opravdu vážně? Je tomu přece pouze pár let, co se sama rozhodla stát jednou z nejsledovanějších amerických žen. Vydala se totiž ve stopách bývalé stážistky z Bílého domě Moniky Lewinské a vystoupila proti dnes již bývalému nejmocnějšímu muži světa, americkému prezidentovi Billu Clintonovi. V pověstném soudním sporu ho totiž obvinila ze sexuálního harašení.

"Chtěla jsem jen, aby pravda vyšla na světlo světa. V žádném případě jsem nechtěla nikomu uškodit, natož ublížit. Ovšem když jsem viděla, jak se Clinton zachoval k Monice, neváhala jsem se jí jako obyčejný svědomitý člověk zastat," prohlašuje Paula Jonesová.

"Je jen jednou z dalších ženských, které se chtějí přiživit na slávě a jménu mého manžela. Kdyby šlo o jakéhokoliv obyčejného chlápka, tak by si na nic, pokud by se opravdu něco intimního přihodilo, ani nevzpomněly," zastala se tehdy svého manžela bývalá první dáma USA Hillary Clintonová.

Jak Paula Jonesová tvrdí, chce na všechno zapomenout. Se Stevenem, který bydlí ve vedlejším domě na stejné ulici jako ona, se stali slavnostně manžely ve známém luxusním centru Villa Marre v městečku Little Rock. Stevenovi podle všeho nijak nevadí, že sňatkem s Paulou, která již byla jednou vdaná, vyženil dvě děti.