Učí hvězdy showbyznysu děti kouřit?

Tara, která má podle kontraktu ztělesňovat boj se závislostí na cigaretách, navštívila s mužským doprovodem jistou kavárničku a podle svědka si okamžitě zapálila.



"Seděla ale v nekuřácké sekci, a tak ji obsluha musela požádat, aby si přesedla. Zapalovala jednu od druhé. Během patnácti minut vykouřila nejméně tři cigarety Marlboro Lights," tvrdí očitý svědek.



Představitelé firmy Nicorette odmítli Tařin počin komentovat. Mluvčí mladé dámy ji ale vehementně bránil:



"Bylo by chybou myslet si, že opět začala kouřit. Možná si dala jednu příležitostnou cigaretku. Jinak se opravdu drží. Dříve kouřila skoro pořád."



Kidmanová vyvolává nevoli protikuřáckých skupin

Společenský tlak, který se v poslední době vyvíjí proti kuřákům a reklamě na tabákové výrobky, kdekomu připomíná hon na čarodějnice ze středověku. Další obětí se nedávno stala australská rodačka, pětatřicetiletá filmová hvězda Nicole Kidmanová. Potáhla si z cigarety své kolegyně před zraky diváků a filmových kolegů a sklidila za to kritiku širokého okolí.



Právě v řadách filmových celebrit a lidí showbyznysu vznikají silné protikuřácké fronty. Anne Jonesová z charitativní organizace pro boj proti kouření Action on Smoking and Health (ASH) považuje hereččino chování za nezodpovědné.



"Uznáváme, že Nicole má na kouření svaté právo. Ale na druhou stranu si musí uvědomit, že je ostře sledovanou celebritou, v níž se vidí statisíce mladých dívek a žen. Pro ně by její veřejné kuřácké výstupy mohly vést k pokusům začít kouřit. Bohužel, nejrizikovější skupinou jsou děti, které se zlozvyky a manýrami celebrit nechají lehce ovlivnit," vysvětlovala své rozhořčení Jonesová.

Hvězdy, které stejně jako Kidmanová kouří, prý propagují názor, že cigareta v ruce znamená půvab, nezávislost a úspěch. "Pro tabákový průmysl to má cenu milionů dolarů, když celebrity kouří," dodala Anne Jonesová z ASH.



Kouření - smrtící láska lidstva

Jako elegantní návyk, spojený se zdravím, přitažlivostí a šťastným životem, prezentují kouření cigaret jejich výrobci. Producentům cigaret i státním rozpočtům zase zajišťuje enormní zisky. Třetině všech dospělých lidí na světě, kteří si denně zapálí, však často přináší zdravotní potíže, případně předčasnou smrt.



Každých osm vteřin někdo ve světě umírá na následky kouření - ročně celkem 4,9 milionu lidí. Polovina celoživotních kuřáků umírá ve středním věku - mezi 35 a 69 lety. V ČR umírá podle WHO na následky kouření asi 22.000 lidí ročně, to jest přibližně 60 osob denně.



Drtivá většina kuřáků začíná v mladém věku. Lákají je reklama, dostupnost, a všeobecně sdílené vědomí, že kouření je "normální" a "super". Nejvíce mladých kouří ve střední a východní Evropě. Na 40 procent dětí na světě je navíc doma vystaveno pasivnímu kouření.



Každý den se na světě vykouří přes 15 miliard cigaret. Jejich konzumace vytrvale roste od počátku 20. století, kdy začala jejich tovární výroba.



Kouření tabáku má dlouhou tradici. Za 150 let po nálezu "zvláštních lístků" Kryštofem Kolumbem znal tabák již celý svět. Měnily se jen způsoby jeho užívání - v 18. století se rovnou šňupal, 19. století bylo časem doutníků, zatímco 20. století ovládla masově vyráběná cigareta a s ní strmě rostoucí počty konzumentů.