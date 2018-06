Úchylku svého přítele zveřejnila na internetu

15:07 , aktualizováno 15:07

Jistá dívka z Velké Británie uveřejnila na internetu fotografie svého přítele v choulostivých situacích, kdy má na sobě červené dámské spodní prádlo. Tímto způsobem se mu pomstila za to, že ji podvedl. Podvedená dvaadvacetiletá dívka, která se představila pod přezdívkou "The Pimptress" uvedla, že její přítel Tom jí požádal, aby nikdy nikomu neukazovala snímky, na kterých je zachycen v nejrůznějších pózách v provokujícím dámském prádle.

